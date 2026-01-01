Izvietot Open Notebook ar viena klikšķa instalāciju.
AI-dzimtā zināšanu darba telpa, kas apvieno piezīmju veikšanu, dokumentu pārvaldību un kontekstuālu AI tērzēšanu vienā pašu mitinātā lietotnē.
Izvēlies Open Notebook VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Notebook
Open Notebook ir pašmitināta, MI-vietējā piezīmju grāmatiņas platforma, kas glabā tavus rakstus, pētījumus un MI palīdzību vienā vidē. Tā vietā, lai pārslēgtos starp dokumentiem, tērzēšanas saskarnēm un izkaisītām failu sistēmām, Open Notebook izveido vienu darba vietu, kur piezīmes, augšupielādētie faili un MI konteksts paliek savienoti — atvieglojot pāreju no aptuvenām idejām uz strukturētu dokumentāciju, nezaudējot zināšanas, ko tu laika gaitā iegūsti.
Šī izvietošana savieno Open Notebook ar SurrealDB pastāvīgai glabāšanai, saglabājot visas tavas piezīmes un MI mijiedarbības vēsturi tavā infrastruktūrā. Pašmitināšana nozīmē, ka tavi dati nekad neiziet cauri trešo pušu SaaS sistēmām, un tu saglabā pilnīgu kontroli pār piekļuvi, dublējumiem un saglabāšanu.
Open Notebook galvenās iespējas
Vienota AI darba telpa
Piezīmes un AI tērzēšana izmanto vienu un to pašu kontekstu, tāpēc asistents balstās uz taviem faktiskajiem dokumentiem, nevis tikai uz vispārīgām zināšanām.
SurrealDB aizmugursistēma
Īpaša SurrealDB instance nodrošina ātru, noturīgu krātuvi piezīmēm, augšupielādētajiem failiem un datubāzes stāvoklim pēc restartēšanas.
Kontekstjutīga palīdzība
Uzdod jautājumus par saviem materiāliem un saņem atbildes, balstītas piezīmēs un dokumentos, ko tu jau esi uzrakstījis.
Privāts pēc dizaina
Visi dati paliek tavā VPS — bez SaaS sinhronizācijas, bez trešo pušu piekļuves tavām piezīmēm vai AI sarunām.
Elastīga zināšanu pārvaldība
Piemērots personīgajiem pētījumu žurnāliem, inženierijas rokasgrāmatām, produktu plānošanai un ilgtermiņa zināšanu bāzēm.
Kāpēc izmantot Open Notebook pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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