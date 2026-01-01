Ieviest Jelly-Clipper ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta pavadošā lietotne Jellyfin, kas veido, kopīgo un pārvalda videoklipus no tavas multivides bibliotēkas.
Izvēlies Jelly-Clipper VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jelly-Clipper
Jelly-Clipper ir atvērtā koda tīmekļa pavadonis Jellyfin, kas jebkuru mirkli tavā multivides bibliotēkā pārvērš kopīgojamā klipā. Ielīmē Jellyfin video URL, izvēlies sākuma un beigu punktu, un Jelly-Clipper izveido pastāvīgu klipu, kas tiek glabāts blakus tavai bibliotēkai un ir pieejams katram autentificētam Jellyfin lietotājam tavā instancē.
Jelly-Clipper pašmitināšana uz VPS saglabā klipus, lejupielādētos avota failus un SQLite datubāzi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez trešo pušu augšupielādēm, bez publiskiem koplietošanas pakalpojumiem un ar ieplānotu cron job, kas automātiski atgūst krātuvi, iztīrot kešatmiņā saglabātās oriģinālās versijas, kas ir vecākas par tavu saglabāšanas periodu.
Jelly-Clipper galvenās iespējas
Uz URL balstīta izgriešana
Ielīmē Jellyfin video URL un definē sākuma un beigu laika zīmogus, lai ģenerētu klipu, neizejot no pārlūkprogrammas.
Jellyfin autentifikācija
Atkārtoti izmanto Jellyfin lietotāju kontus, lai tikai tavas Jellyfin instances dalībnieki varētu skatīt, veidot vai pārvaldīt klipus.
Pastāvīga klipu bibliotēka
Saglabātie klipi saglabājas bezgalīgi katrā lietotāja profilā, un tiem ir koplietojamas saites, kas pieejamas pārējai instancei.
Gudra vietējā atskaņošana
Nosaka, kad oriģinālais multivides fails ir lokāli pievienots, un atskaņo to tieši, lai izlaistu nevajadzīgas lejupielādes vai pārkodēšanu.
Automātiskā tīrīšana
Konfigurējams cron uzdevums noņem lejupielādētos avota failus pēc saglabāšanas perioda, lai video apjoms paliktu kontrolēts.
Kāpēc izmantot Jelly-Clipper pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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