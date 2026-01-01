Instalēt MariaDB ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda relāciju datubāze un tieša MySQL aizvietotāja, kurai uzticas miljoniem instalāciju visā pasaulē.
Izvēlies MariaDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MariaDB
MariaDB ir viena no pasaulē visplašāk izmantotajām relāciju datubāzēm, ko izveidojuši sākotnējie MySQL izstrādātāji, lai tā paliktu pastāvīgi atvērtā koda. Tā piedāvā pilnīgu ACID atbilstību, MySQL saderību, vairākus glabāšanas dzinējus un uzņēmuma līmeņa funkcijas, piemēram, Galera klasteri augstai pieejamībai — padarot to par stabilu pamatu tīmekļa lietojumprogrammām, SaaS platformām un jebkura apjoma datu slodzēm.
MariaDB darbināšana savā VPS nodrošina tev veltītus datubāzes resursus, tiešu kontroli pār konfigurāciju un optimizāciju, kā arī koplietojamu datubāzes serveri, kas pieejams visām tavām lietojumprogrammām — bez pārvaldīto datubāzes pakalpojumu papildu izmaksām un maksas par resursu.
MariaDB galvenās iespējas
MySQL saderība
Tieša MySQL nomaiņa nozīmē, ka esošās lietojumprogrammas, draiveri un rīki darbojas bez koda izmaiņām.
ACID transakcijas
Pilnīgs transakciju atbalsts ar InnoDB nodrošina datu integritāti lietojumprogrammām, kas nevar atļauties nekonsekventu stāvokli.
Galera klasteris
Iebūvēta vairāku meistaru replikācija augstas pieejamības izvietošanai, kam nepieciešamas datubāzes darbības bez dīkstāves.
Vairāki glabāšanas dzinēji
Izvēlies no InnoDB, Aria, ColumnStore un citiem, lai saskaņotu glabāšanas dzinēju katram darba slodzes veidam.
JSON un telpiskie dati
Vietējais JSON datu tips un telpiskie indeksi atbalsta mūsdienīgus lietojumprogrammu datu modeļus līdzās tradicionālajiem relāciju datiem.
Kāpēc izmantot MariaDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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