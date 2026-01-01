Instalēt Plik ar vienu klikšķi.
Mērogojama pašmitināta pagaidu failu koplietošanas platforma — līdzīgi kā WeTransfer, bet pilnīgā tavā kontrolē.
Izvēlies Plik VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plik
Plik ir atvērtā koda pagaidu failu koplietošanas platforma, kas ļauj tev augšupielādēt failus un kopīgot drošas, derīguma termiņu zaudējošas saites ar ikvienu — nepaļaujoties uz trešo pušu mākoņpakalpojumiem. Izstrādāta, domājot par privātumu un elastību, tā atbalsta ar paroli aizsargātas augšupielādes, vienreizējas lejupielādes saites, kas pazūd pēc pirmās piekļuves, un pilnīgu šifrēšanu, izmantojot age protokolu.
Pašmitināšana Plik uz tava VPS nozīmē, ka tavi faili paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ar konfigurējamiem saglabāšanas periodiem un failu lieluma ierobežojumiem. Modernais Vue 3 tīmekļa interfeiss atvieglo augšupielāžu pārvaldību, savukārt iebūvētais CLI klients nodrošina skriptētas failu pārsūtīšanas no jebkuras platformas.
Plik galvenās iespējas
Termiņotas failu saites
Iestati pielāgotu derīguma termiņu katrai augšupielādei, lai koplietotie faili automātiski beigtos un tiktu dzēsti, saglabājot tavu krātuvi tīru.
Vienreizējas lejupielādes
Ģenerē vienreizējās lietošanas saites, kas pašiznīcinās pēc pirmās lejupielādes, nodrošinot, ka faili nonāk tikai paredzētajam saņēmējam.
Ar paroli aizsargātas augšupielādes
Aizsargā individuālās augšupielādes ar paroli, lai tikai saņēmēji ar pareizajiem akreditācijas datiem varētu piekļūt koplietotajiem failiem.
End-to-end šifrēšana
Šifrē failus klienta pusē, izmantojot age protokolu pirms augšupielādes, lai pat servera operators nevarētu nolasīt saturu.
Vairākas krātuves aizmugursistēmas
Glabā failus lokāli vai savieno ar S3, Google Cloud Storage vai OpenStack Swift, lai bez ierobežojumiem palielinātu jaudu.
CLI klienta atbalsts
Augšupielādē un pārvaldi failus tieši no termināļa, izmantojot starpplatformu Go CLI klientu, nodrošinot skriptētas un automatizētas pārsūtīšanas.
Kāpēc izmantot Plik pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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