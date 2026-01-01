Uzstādīt PowerDNS-Admin ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga tīmekļa saskarne PowerDNS zonu, ierakstu, lietotāju un piekļuves kontroles pārvaldībai no viena paneļa.
Izvēlies PowerDNS-Admin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin ir atvērtā koda tīmekļa saskarne PowerDNS autoritatīvajam DNS serverim, nodrošinot tev draudzīgu lietotāja saskarni (UI), lai pārvaldītu priekšējās un apgrieztās DNS zonas, ierakstus, veidnes un DNSSEC atslēgas, neveicot konfigurācijas failu rediģēšanu vai API izsaukumu manuālu izveidi. Tas atbalsta uz lomām balstītu piekļuves kontroli, atļaujas katrai zonai, darbību reģistrēšanu un autentifikāciju, izmantojot LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), kā arī iebūvētus lokālos kontus ar papildu divu faktoru autentifikāciju.
Šī veidne apvieno PowerDNS-Admin ar PowerDNS autoritatīvo serveri un MariaDB aizmugursistēmu, lai tu iegūtu pilnībā integrētu DNS hostinga steku savā VPS. Pašhostings nodrošina, ka tavi nosaukumserveri, zonas dati un DNS API pilnībā atrodas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru zonu un bez trešās puses DNS pakalpojumu sniedzēja iesaistes.
PowerDNS-Admin galvenās iespējas
Zonas pārvaldības UI
Izveido, rediģē un dzēs uz priekšu un atpakaļ vērstas DNS zonas un ierakstus, izmantojot tīru tīmekļa vadības paneli, nevis rediģējot zonu failus vai izsaucot neapstrādātus API.
Komplektēts PowerDNS serveris
Ietver gatavu PowerDNS autoritatīvo serveri ar iespējotu HTTP API un iepriekš savienotu ar administratora UI, lai sistēma būtu darboties gatava uzreiz.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Piešķir administratoriem, operatoriem un zonas līmeņa lietotājiem detalizētas atļaujas pa zonām, lai komandas varētu pārvaldīt DNS, nedalot vienu superadministratora kontu.
Uzņēmuma autentifikācija
Pievienojieties esošajām identitātes sistēmām, izmantojot LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), un papildu TOTP divu faktoru autentifikāciju vietējiem kontiem.
Darbību reģistrēšana un audits
Katra zonas un ieraksta izmaiņa tiek reģistrēta pie atbildīgā lietotāja, dodot Tev pilnu audita žurnālu atbilstības nodrošināšanai un incidentu novēršanai.
Zonu veidnes un IDN
Atkārtoti izmantojamas zonu veidnes paātrina jaunu domēnu ieviešanu, kamēr pilns IDN un Punycode atbalsts aptver internacionalizētos domēna nosaukumus bez manuālas konvertēšanas.
Kāpēc izmantot PowerDNS-Admin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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