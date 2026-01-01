Izvietot RabbitMQ ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AMQP ziņojumu brokeris uzticamai asinhronai ziņojumapmaiņai starp izkliedētiem lietojumprogrammu komponentiem.
Izvēlies RabbitMQ VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RabbitMQ
RabbitMQ ir de facto standarta atvērtā koda ziņojumu brokeris, kas ievieš AMQP, kā arī atbalstu MQTT, STOMP un citiem protokoliem. Tas atdala ražotājus un patērētājus, lai ziņojumi droši stātos rindā, kad saņēmēji nav pieejami, un tiktu droši piegādāti, kad tie atkal izveido savienojumu — novēršot tiešo API izsaukumu trauslumu starp pakalpojumiem.
Pašmitināšana RabbitMQ novērš maksu par ziņojumu un piegādātāja piesaisti, saglabā sensitīvus biznesa notikumus tavā infrastruktūrā un dod tev pilnīgu kontroli pār rindu konfigurācijām, maršrutēšanas noteikumiem un datu saglabāšanas politikām. Iebūvētā pārvaldības lietotāja saskarne nodrošina reāllaika redzamību ziņojumu plūsmās, rindu dziļumos un patērētāju veiktspējā bez ārējiem uzraudzības rīkiem.
RabbitMQ galvenās iespējas
Elastīga maiņas maršrutēšana
Tiešās, tēmu, izplatīšanas un galveņu apmaiņas ļauj tev maršrutēt ziņojumus tieši tiem patērētājiem, kuriem tie ir nepieciešami, bez lieka maršrutēšanas koda.
Uzticama piegāde
Izdevēja apstiprinājumi un patērētāja apstiprinājumi nodrošina, ka katrs ziņojums tiek apstrādāts vismaz vienu reizi, un mirušo vēstuļu rindas uztver neizdevušos ziņojumus atkārtotai apstrādei.
Pārvaldības UI
Pārlūkprogrammas informācijas panelis parāda reāllaika rindu dziļumus, ziņojumu ātrumus un savienojuma stāvokli, lai tu varētu uzraudzīt un novērst problēmas bez CLI piekļuves.
Daudzprotokolu atbalsts
AMQP, MQTT un STOMP atbalsts nozīmē, ka jebkurš pakalpojums — IoT ierīce, mobilā lietotne vai mikropakalpojums — var publicēt un patērēt ziņojumus ar vietējo klienta bibliotēku.
Prioritātes rindas
Piešķir prioritātes līmeņus ziņojumiem, lai steidzami uzdevumi tiktu apstrādāti pirms parastajiem fona darbiem, neveidojot atsevišķu rindu infrastruktūru.
Kāpēc izmantot RabbitMQ pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.