RabbitMQ ar atlaidi līdz 69%

Izvietot RabbitMQ ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda AMQP ziņojumu brokeris uzticamai asinhronai ziņojumapmaiņai starp izkliedētiem lietojumprogrammu komponentiem.

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MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot RabbitMQ ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies RabbitMQ VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar RabbitMQ

RabbitMQ ir de facto standarta atvērtā koda ziņojumu brokeris, kas ievieš AMQP, kā arī atbalstu MQTT, STOMP un citiem protokoliem. Tas atdala ražotājus un patērētājus, lai ziņojumi droši stātos rindā, kad saņēmēji nav pieejami, un tiktu droši piegādāti, kad tie atkal izveido savienojumu — novēršot tiešo API izsaukumu trauslumu starp pakalpojumiem.

Pašmitināšana RabbitMQ novērš maksu par ziņojumu un piegādātāja piesaisti, saglabā sensitīvus biznesa notikumus tavā infrastruktūrā un dod tev pilnīgu kontroli pār rindu konfigurācijām, maršrutēšanas noteikumiem un datu saglabāšanas politikām. Iebūvētā pārvaldības lietotāja saskarne nodrošina reāllaika redzamību ziņojumu plūsmās, rindu dziļumos un patērētāju veiktspējā bez ārējiem uzraudzības rīkiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

RabbitMQ galvenās iespējas

Elastīga maiņas maršrutēšana

Tiešās, tēmu, izplatīšanas un galveņu apmaiņas ļauj tev maršrutēt ziņojumus tieši tiem patērētājiem, kuriem tie ir nepieciešami, bez lieka maršrutēšanas koda.

Uzticama piegāde

Izdevēja apstiprinājumi un patērētāja apstiprinājumi nodrošina, ka katrs ziņojums tiek apstrādāts vismaz vienu reizi, un mirušo vēstuļu rindas uztver neizdevušos ziņojumus atkārtotai apstrādei.

Pārvaldības UI

Pārlūkprogrammas informācijas panelis parāda reāllaika rindu dziļumus, ziņojumu ātrumus un savienojuma stāvokli, lai tu varētu uzraudzīt un novērst problēmas bez CLI piekļuves.

Daudzprotokolu atbalsts

AMQP, MQTT un STOMP atbalsts nozīmē, ka jebkurš pakalpojums — IoT ierīce, mobilā lietotne vai mikropakalpojums — var publicēt un patērēt ziņojumus ar vietējo klienta bibliotēku.

Prioritātes rindas

Piešķir prioritātes līmeņus ziņojumiem, lai steidzami uzdevumi tiktu apstrādāti pirms parastajiem fona darbiem, neveidojot atsevišķu rindu infrastruktūru.

Kāpēc izmantot RabbitMQ pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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