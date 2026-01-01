Instalēt bewCloud ar viena klikšķa instalāciju.
Viegla pašmitināta mākoņkrātuves platforma personīgo failu sinhronizācijai, CalDAV un CardDAV atbalstam.
Izvēlies bewCloud VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar bewCloud
bewCloud ir viegla, atvērtā koda mākoņkrātuves platforma, izveidota, izmantojot TypeScript un Deno. Tā nodrošina personīgo failu glabāšanu un sinhronizāciju starp ierīcēm, kā arī iebūvētu CalDAV un CardDAV saderību kalendāriem un kontaktiem — viss darbojas tavā infrastruktūrā.
Atšķirībā no smagnējākām mākoņpakalpojumu pakotnēm, bewCloud ir apzināti minimālistisks: ātri ieviešams, viegli uzturams un koncentrējas uz galvenajiem failu piekļuves un personīgo datu sinhronizācijas lietošanas gadījumiem. Pašmitināšana saglabā tavus failus, kalendāru un kontaktus privātus un pilnīgā tavā kontrolē, bez abonēšanas maksām vai trešās puses noteiktiem glabāšanas ierobežojumiem.
bewCloud galvenās iespējas
Personīgā failu glabātuve
Glabā un piekļūsti saviem failiem no jebkuras ierīces, izmantojot tīru tīmekļa saskarni, nepaļaujoties uz trešo pušu mākoņpakalpojumu sniedzējiem.
CalDAV/CardDAV sinhronizācija
Sinhronizējiet kalendārus un kontaktus ar jebkuru CalDAV vai CardDAV klientu, tostarp iOS, Android un datoru lietotnēm.
Lietotāju pārvaldība
Iebūvētās administrēšanas vadīklas ļauj tev pārvaldīt kontus, konfigurēt reģistrācijas politikas un kontrolēt, kas var piekļūt tavai instancei.
Daudzfaktoru autentifikācija
Aizsargā kontus ar TOTP, piekļuves atslēgām vai uz e-pastu balstītu 2FA, lai nodrošinātu papildu drošības slāni, kas pārsniedz paroles.
SSO integrācija
Izvēles OIDC atbalsts ļauj tev pieslēgties esošam identitātes nodrošinātājam vienreizējai pieteikšanās visā tavā infrastruktūrā.
Kāpēc izmantot bewCloud pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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