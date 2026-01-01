Izvietot ViewTube ar viena klikšķa instalāciju.
Eleganta, privātumam draudzīga alternatīva YouTube saskarne video skatīšanai un abonementu pārvaldīšanai bez reklāmām vai izsekošanas.
Izvēlies ViewTube VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ViewTube
ViewTube ir atvērtā koda, privātumu cienoša alternatīva YouTube saskarne. Tā ļauj tev meklēt, skatīties un sekot kanāliem, izmantojot tīru, modernu saskarni, kas starpniecību veic video datiem, lai YouTube nekad neredzētu tavu IP adresi, pārlūkprogrammas pirkstu nospiedumu vai skatīšanās vēsturi. Izveidota uz Invidious un Piped API bāzes, tā apvieno pulētu Vue bāzētu atskaņotāju ar SponsorBlock segmentu izlaišanu un DeArrow sīktēlu sakārtošanu.
Pašmitināšana ViewTube uz tava paša VPS nodrošina tev personīgu, bez reklāmām YouTube pieredzi, ko tu pilnībā kontrolē. Vietējā konta sistēma glabā tavus abonementus, vēsturi un atskaņošanas sarakstus tavā paša MongoDB datubāzē, nevis Google kontā, savukārt Redis nodrošina ātru atbilžu sniegšanu. RSS stila kanālu sekošana ļauj tev sekot līdzi satura veidotājiem, nekad neatverot youtube.com.
ViewTube galvenās iespējas
Bez reklāmām vai izsekošanas
Video tiek straumēti caur tavu pašu serveri, tāpēc nav pirmsreklāmu vai vidusreklāmu, un YouTube nekad neredz tavu IP adresi vai pārlūkprogrammas pirkstu nospiedumu.
Abonementi bez Google
Izveido vietējo kontu, lai sekotu kanāliem, veidotu atskaņošanas sarakstus un izsekotu vēsturi — viss tiek glabāts tavā paša datubāzē, nevis Google kontā.
SponsorBlock un DeArrow
Automātiski izlaist sponsoru segmentus, ievadus un pašreklāmas, un aizstāt klikšķu ēsmas sīktēlus un virsrakstus ar pūļa veidotām alternatīvām.
Mūsdienīgs video atskaņotājs
Uz Vue balstīts atskaņotājs atbalsta kvalitātes un kodeku izvēli, atskaņošanas ātrumu, teātra režīmu un tastatūras īsceļus.
Invidious un Piped
Iegūst datus caur vairākiem Invidious un Piped aizmugursistēmām, automātiski pārslēdzoties starp instancēm uzticamai atskaņošanai.
Kāpēc izmantot ViewTube pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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