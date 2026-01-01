Izvietot Yucca ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts NVR IP kamerām ar kustības noteikšanu, RTSP/ONVIF atbalstu un tīmekļa saskarni tiešraides un ierakstītu materiālu apskatei.
Izvēlies Yucca VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yucca
Yucca ir pašmitināts tīkla video ierakstītājs (NVR), paredzēts IP kameru pārvaldībai jebkurā mērogā, no dažām mājas drošības kamerām līdz tūkstošiem uzņēmuma straumju. Tas atbalsta RTSP, ONVIF un kopīgus IP kameru protokolus, nodrošinot tiešraides skatīšanos, ierakstīšanu un atskaņošanu, izmantojot tīmekļa saskarni un Android lietotni.
Yucca pašmitināšana uz VPS saglabā visus kameras ierakstus tavā infrastruktūrā bez mākoņkrātuves maksām vai trešo pušu piekļuves. Kustības noteikšana ar e-pasta brīdinājumiem, Prometheus metrikas uzraudzībai un mērogojama arhitektūra padara to par praktisku novērošanas risinājumu mājas drošībai, mazumtirdzniecības uzraudzībai un mazo uzņēmumu vidēm.
Yucca galvenās iespējas
RTSP un ONVIF atbalsts
Pievieno jebkuru IP kameru, kas atbalsta RTSP vai ONVIF protokolus, aptverot lielāko daļu patērētāju un profesionālo kameru.
Kustības noteikšana
Automātiski aktivizēt ierakstus un e-pasta brīdinājumus, kad kameras zonās tiek uztverta kustība, samazinot krātuves apjomu un troksni.
Tiešraide un ierakstu atskaņošana
Skatīt tiešraides kameru plūsmas un pārskatīt ierakstīto materiālu caur tīmekļa saskarni vai pavadošo Android lietotni.
Mērogojama arhitektūra
Yucca mērogo no dažām mājas kamerām līdz tūkstošiem vienlaicīgu straumju bez arhitektūras izmaiņām.
Prometheus metrikas
Eksportēt ierakstu un straumes veselības rādītājus uz Prometheus integrācijai ar esošajiem uzraudzības paneļiem.
Kāpēc izmantot Yucca pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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