bknd ar atlaidi līdz 69%

Izvietot aizmugursistēmu ar viena klikšķa instalāciju.

Viegla Firebase alternatīva, kas apvieno datubāzi, autentifikāciju, medijus un administratora saskarni vienā pašmitinātā aizmugursistēmā.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot aizmugursistēmu ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies bknd VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar bknd

bknd ir atvērtā koda aizmugursistēmas (backend) sistēma, kas apvieno datu modelēšanu, autentifikāciju, multivides apstrādi un darbplūsmas primitīvus vienā vieglā pakalpojumā ar integrētu administratora lietotāja interfeisu (UI). Veidota uz tīmekļa standartiem, nevis uz vienu izpildlaiku, tā darbojas jebkur, sākot no Node un Bun līdz Cloudflare Workers, Vercel un Deno Deploy, ar adaptera piekļuvi SQLite, LibSQL vai Postgres, neuzspiežot abstrakcijas virs tava datubāzes draivera.

Pašmitinot bknd uz sava VPS, tu aizstāj piegādātājam piesaistītas BaaS platformas, piemēram, Firebase vai Supabase, ar pārnēsājamu aizmugursistēmu, kas tev pilnībā pieder. Nav maksu par pieprasījumu, nav rindu ierobežojumu un nav pārsteiguma cenu, tavam projektam augot no prototipa līdz ražošanai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

bknd galvenās iespējas

Vizuālā datu modelēšana

Definē entītijas, laukus un attiecības, izmantojot administratora saskarni, un saņem tūlītējus REST galapunktus, kā arī tipizētu TypeScript SDK katrai kolekcijai.

Iebūvēta autentifikācija

E-pasta un paroles pieteikšanās, JWT marķieri, lomas un atļaujas ir pieejami uzreiz, aizstājot trešo pušu identitātes pakalpojumus lielākajai daļai lietotņu.

Integrēta multivides apstrāde

Augšupielādē, glabā un apkalpo failus lokāli vai caur ar S3 saderīgiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, R2, Tigris un Minio, nepievienojot atsevišķu krātuves steku.

Darbplūsmas automatizācija

Izveido daudzpakāpju plūsmas, kas reaģē uz datu izmaiņām, ieplāno darbus un izsauc ārējās API tieši no tās pašas aizmugursistēmas, kas darbina tavu lietotni.

Ietvara adapteri

Adapteri priekš Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda un citiem ļauj tev iegult to pašu bknd instanci esošā priekšgala projektā.

Kāpēc izmantot bknd pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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