Izvietot aizmugursistēmu ar viena klikšķa instalāciju.
Viegla Firebase alternatīva, kas apvieno datubāzi, autentifikāciju, medijus un administratora saskarni vienā pašmitinātā aizmugursistēmā.
Izvēlies bknd VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar bknd
bknd ir atvērtā koda aizmugursistēmas (backend) sistēma, kas apvieno datu modelēšanu, autentifikāciju, multivides apstrādi un darbplūsmas primitīvus vienā vieglā pakalpojumā ar integrētu administratora lietotāja interfeisu (UI). Veidota uz tīmekļa standartiem, nevis uz vienu izpildlaiku, tā darbojas jebkur, sākot no Node un Bun līdz Cloudflare Workers, Vercel un Deno Deploy, ar adaptera piekļuvi SQLite, LibSQL vai Postgres, neuzspiežot abstrakcijas virs tava datubāzes draivera.
Pašmitinot bknd uz sava VPS, tu aizstāj piegādātājam piesaistītas BaaS platformas, piemēram, Firebase vai Supabase, ar pārnēsājamu aizmugursistēmu, kas tev pilnībā pieder. Nav maksu par pieprasījumu, nav rindu ierobežojumu un nav pārsteiguma cenu, tavam projektam augot no prototipa līdz ražošanai.
bknd galvenās iespējas
Vizuālā datu modelēšana
Definē entītijas, laukus un attiecības, izmantojot administratora saskarni, un saņem tūlītējus REST galapunktus, kā arī tipizētu TypeScript SDK katrai kolekcijai.
Iebūvēta autentifikācija
E-pasta un paroles pieteikšanās, JWT marķieri, lomas un atļaujas ir pieejami uzreiz, aizstājot trešo pušu identitātes pakalpojumus lielākajai daļai lietotņu.
Integrēta multivides apstrāde
Augšupielādē, glabā un apkalpo failus lokāli vai caur ar S3 saderīgiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, R2, Tigris un Minio, nepievienojot atsevišķu krātuves steku.
Darbplūsmas automatizācija
Izveido daudzpakāpju plūsmas, kas reaģē uz datu izmaiņām, ieplāno darbus un izsauc ārējās API tieši no tās pašas aizmugursistēmas, kas darbina tavu lietotni.
Ietvara adapteri
Adapteri priekš Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda un citiem ļauj tev iegult to pašu bknd instanci esošā priekšgala projektā.
Kāpēc izmantot bknd pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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