Locust izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Skriptējams Python slodzes testēšanas ietvars vienlaicīgu lietotāju simulēšanai ar reāllaika tīmekļa informācijas paneli.
Izvēlies Locust VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Locust
Locust ir atvērtā koda uz Python balstīts slodzes testēšanas rīks, kas inženieru komandām ļauj definēt lietotāju uzvedību vienkāršā Python kodā un atkārtoti atskaņot miljoniem vienlaicīgu pieprasījumu pret jebkuru HTTP vai pielāgota protokola mērķi. Atšķirībā no rīkiem, kas primāri balstīti uz GUI, Locust scenāriji ir versiju kontrolēti skripti, padarot testus viegli pārskatāmus, parametrizējamus un integrējamus CI/CD cauruļvados.
Iebūvētā tīmekļa UI rāda reāllaika caurlaidspēju, atbildes laika procentiles un kļūdu līmeņus testu laikā, un ļauj tev palielināt vai samazināt lietotāju skaitu reāllaikā bez restartēšanas. Pašmitināšana Locust uz tava VPS saglabā testa datplūsmu un akreditācijas datus ārpus trešo pušu SaaS infrastruktūras un ļauj tev izvietot slodzes ģeneratoru tuvu mērķa sistēmai, lai samazinātu mākslīgo tīkla latentumu.
Locust galvenās iespējas
Python Locust faili
Raksti testa scenārijus kā vienkāršas Python klases ar pilnu piekļuvi standarta bibliotēkai un trešo pušu pakotnēm, nodrošinot versiju kontroli un CI integrāciju.
Reāllaika tīmekļa informācijas panelis
Uzraugi pieprasījumus sekundē, atbildes laika procentiles un kļūdu līmeni tiešraidē savā pārlūkprogrammā, un pielāgo vienlaicīgo lietotāju skaitu, neapturot testu.
Sadalītas slodzes ģenerēšana
Pievieno darba mezglus, lai koordinētu slodzi no vairākām mašīnām, mērogojot līdz miljoniem vienlaicīgu lietotāju ar centrāli apkopotu statistiku.
Jebkāds protokola atbalsts
Testē REST API, WebSockets, gRPC un pielāgotus TCP protokolus, paplašinot bāzes lietotāja klasi ar jebkuru Python bibliotēku.
Bezgalvas CI režīms
Palaid testus neinteraktīvi ar konfigurējamiem izdošanās/neizdošanās sliekšņiem attiecībā uz neveiksmju rādītājiem un aizkavi, lai automātiski kontrolētu izvietošanu tavā konveijerā.
Kāpēc izmantot Locust pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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