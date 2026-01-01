Izvietot Rocket.Chat ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda komandas saziņas platforma ar reāllaika ziņapmaiņu, videozvaniem un pilnīgām datu īpašumtiesībām.
Izvēlies Rocket.Chat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rocket.Chat
Rocket.Chat ir pilnībā atvērtā koda komandas saziņas platforma, kurai uzticas vairāk nekā 12 miljoni lietotāju un kas tiek izmantota tūkstošiem organizāciju visā pasaulē, tostarp NASA, ASV Jūras spēkos un Deutsche Telekom. Tā nodrošina kanālus, tiešās ziņas, videokonferences, failu koplietošanu, ekrāna koplietošanu un plašu integrācijas ekosistēmu — tas viss bez paļaušanās uz trešo pušu infrastruktūru.
Pašmitināšana Rocket.Chat savā VPS dod tavai komandai privātu saziņas centru ar nulles maksām par lietotāju un pilnīgu kontroli pār taviem datiem. Šī izvietošana izmanto MongoDB ar repliku kopu augstai datu integritātei, nodrošinot, ka tavas ziņas, faili un sarunu vēsture paliek noturīgi un pieejami. Sākotnējais administratora konts tiek izveidots automātiski, izmantojot izvietošanas laikā konfigurētos akreditācijas datus.
Rocket.Chat galvenās iespējas
Reāllaika ziņapmaiņa
Organizētas komandas sarunas pastāvīgos kanālos ar pavedieniem, reakcijām, ziņojumu piespraušanu un pilna teksta meklēšanu visā vēsturē.
Video un audio zvani
Iebūvēta videokonference ar ekrāna koplietošanu, izmantojot Jitsi, BigBlueButton vai vietējo WebRTC — nav nepieciešami ārēji sapulču rīki.
Visskanālu iesūtne
Pārvaldi klientu sarunas no LiveChat, e-pasta, WhatsApp, Telegram un citiem kanāliem vienotā iesūtnē.
Uzņēmuma drošība
LDAP, SAML SSO, divu faktoru autentifikācija, pilnīga šifrēšana un granulēta uz lomām balstīta piekļuves kontrole vidēm ar augstām atbilstības prasībām.
Plašas integrācijas
Savienojies ar GitHub, Jira, GitLab un simtiem citu rīku, izmantojot webhookus, slīpsvītras komandas un iebūvētu lietotņu tirgu.
Kāpēc izmantot Rocket.Chat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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