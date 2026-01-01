Izvietot Kill Bill ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda abonēšanas norēķinu un maksājumu platforma SaaS, tiešsaistes tirgiem un uz lietošanu balstītiem uzņēmumiem.
Izvēlies Kill Bill VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kill Bill
Kill Bill ir pārbaudīta atvērtā koda norēķinu un maksājumu platforma, ko ražošanā izmanto uzņēmumi, kas apstrādā miljoniem rēķinu mēnesī. Tā apstrādā visu monetizācijas kopumu — katalogu pārvaldību, abonementus, periodiskos rēķinus, nodokļus un maksājumu maršrutēšanu — izmantojot spraudņu arhitektūru, kas ļauj tev kombinēt maksājumu vārtejas, nodokļu dzinējus un analītikas pakalpojumu sniedzējus, nepārrakstot biznesa loģiku.
Pašmitināšana Kill Bill saglabā klientu maksājumu metadatus, abonementu vēsturi un cenu noteikšanas noteikumus tavā pilnīgā kontrolē, bez maksas par katru darījumu vai piegādātāja piesaistes. Iekļautā Kaui administrēšanas lietotāja saskarne nodrošina finanšu un atbalsta komandām tīmekļa konsoli kontiem, rēķiniem, atmaksām un plānu izmaiņām, nerakstot nevienu API izsaukumu.
Kill Bill galvenās iespējas
Abonēšanas dzinējs
Modeļu izmēģinājumi, fiksēta termiņa līgumi, jauktā cenu noteikšana, kā arī sarežģīti katalogu jauninājumi un pazeminājumi ar automātiski apstrādātu proporcionālu aprēķinu.
Maksājumu vārtejas spraudņi
Novirzi maksājumus caur Stripe, Adyen, Braintree, PayPal un desmitiem citu pakalpojumu sniedzēju, izmantojot savstarpēji aizvietojamus maksājumu spraudņus.
Rēķinu izrakstīšana un parādu piedziņa
Ģenerē rēķinus pēc grafika, atkārtoti apstrādā neveiksmīgus maksājumus ar konfigurējamiem atgādinājumu noteikumiem un atgūsti ieņēmumus, nerakstot pielāgotus skriptus.
Kaui administrēšanas konsole
Pārlūko kontus, atmaksā maksājumus, rediģē abonementus un pārbaudi rēķinus, izmantojot īpašu tīmekļa lietotāja saskarni, kas paredzēta atbalsta un finanšu komandām.
REST API un spraudņi
Pilns REST API plus Java/Ruby spraudņa SDK ļauj tev integrēt Kill Bill ar CRM, nodokļu dzinējiem un analītikas rīkiem, nemodificējot kodolu.
Gatavs daudznomnieku videi
Izolē zīmolus, reģionus vai klientu segmentus vienā instancē, izmantojot iebūvētu daudznomniecību ar atsevišķiem katalogiem un akreditācijas datiem.
Kāpēc izmantot Kill Bill pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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