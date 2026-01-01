Izvietot Apache ShenYu ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas Java vietējā API vārteja pakalpojumu proksijam, protokolu konvertēšanai un API pārvaldībai lielā mērogā.
Izvēlies Apache ShenYu VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache ShenYu
Apache ShenYu ir atvērtā koda, Java-vietējā API vārteja, kas izveidota mikropakalpojumu vidēm, kurām nepieciešama augsta caurlaidspēja un zems latentums. Tā darbojas kā vienots piekļuves punkts maršrutēšanai, prototokolu konvertēšanai un trafika pārvaldībai pakalpojumos, kas veidoti uz Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket un citiem. Karsti nomaināma spraudņu arhitektūra ļauj iespējot vai atspējot trafika kontroles politikas — ātruma ierobežošanu, autentifikāciju, WAF, ķēdes pārtraukšanu — bez vārtejas restartēšanas.
Komplektā iekļautā administrēšanas konsole nodrošina jūsu komandai reāllaika redzamību un dinamisku kontroli pār maršrutēšanas noteikumiem, selektoriem un sistēmas atļaujām, izmantojot uz pārlūkprogrammu balstītu informācijas paneli. Pašmitināšana ShenYu uz jūsu pašu VPS saglabā API trafiku jūsu infrastruktūrā, novērš mākoņa izejošā trafika izmaksas par katru pieprasījumu un ļauj jums ieviest pārvaldības politikas, nepaļaujoties uz pārvaldītu API vārtejas pakalpojumu.
Apache ShenYu galvenās iespējas
Karsti maināmi spraudņi
Iespējot, atspējot vai pārkonfigurēt datplūsmas spraudņus — ātruma ierobežošanu, autentifikāciju, WAF un citus — izpildes laikā, neatsākot vārteju vai nepārtraucot aktīvo datplūsmu.
Daudzprotokolu atbalsts
Starpniekservera pieprasījumu apstrāde caur Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket un MQTT no viena vārtejas ieejas punkta.
Dinamiska satiksmes kontrole
Definē maršrutēšanas selektorus un noteikumus caur administratora saskarni, kas stājas spēkā nekavējoties, nodrošinot operāciju komandām precīzu kontroli pār to, kurš augšupējais saņem katru pieprasījumu.
Iebūvēta novērojamība
Sadalītās izsekošanas, metriku eksporta un strukturētās žurnālēšanas integrācijas nodrošina tev pilnīgu pārredzamību par API latentumu un kļūdu līmeni visos starpniekservera pakalpojumos.
OAuth 2.0 un JWT autentifikācija
Aizsargājiet API ar OAuth 2.0, JWT marķiera validāciju vai pielāgotu paraksta verifikāciju vārtejas slānī, pirms pieprasījumi sasniedz jūsu aizmugursistēmas pakalpojumus.
Kāpēc izmantot Apache ShenYu pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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