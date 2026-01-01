Izvietot RSS Bridge ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tilts, kas pārvērš mājaslapas bez RSS par tīrām, abonējamām plūsmām jebkuram lasītājam.
Izvēlies RSS Bridge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RSS Bridge
RSS Bridge ir atvērtā koda PHP pakalpojums, kas ģenerē RSS un Atom plūsmas vietnēm, kas tās vairs nepublicē — sociālajiem tīkliem, video platformām, ziņu portāliem, forumu pavedieniem un lielam skaitam lapu, kas pēdējā desmitgadē klusi atteicās no plūsmām. Tas nodrošina simtiem kopienas uzturētu tiltu un katru no tiem atklāj kā stabilu plūsmas URL, kuram tu vari abonēt no jebkura lasītāja.
Pašmitināšana RSS Bridge uz tava paša VPS saglabā tavu lasīšanas sarakstu privātu, apiet publisko instanču ātruma ierobežojumus un dīkstāves, kas rodas koplietotās kopienas izvietošanas gadījumos, un ļauj tev precīzi norādīt, kurus tiltus tava instance atklāj. Apvienojumā ar pašmitinātu lasītāju, piemēram, FreshRSS vai CommaFeed, tas atjauno tavu kontroli pār to, kā tu patērē atvērto tīmekli.
RSS Bridge galvenās iespējas
Simtiem tiltu
Ģenerē plūsmas no YouTube kanāliem, Mastodon laika joslām, Reddit apakšreditiem, Bandcamp lapām, GitHub laidieniem, ziņu vietnēm un daudziem citiem avotiem uzreiz.
Vairāki plūsmas formāti
Pasniedz katru avotu kā Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML vai vienkāršu tekstu, lai to varētu izmantot jebkurš lasītājs, skrāpētājs vai tīmekļa āķa patērētājs.
Tilta baltais saraksts
Ierobežo savu instanci līdz atlasītam tiltu kopumam, izmantojot
whitelist.txt, lai kontrolētu resursu izmantošanu un izvairītos no reti izmantotu skrāpju atklāšanas.
Pārlūkprogrammas līmeņa ielāde
Iekļauj curl-impersonate, lai pieprasījumi izskatītos kā īsta Chrome pārlūkprogramma, apejot vietnes, kas bloķē standarta HTTP klientus.
Pielāgoti tilti
Ievieto savus
Bridge.php failus konfigurācijas sējumā, lai nokasītu jebkuru vietni, kas tev nepieciešama, neizveidojot projekta atzaru.
Bez kontiem
Bezstāvokļa tīmekļa UI bez lietotājiem, bez datubāzes un bez reģistrācijas — plūsmas URL ir vienīgais pastāvīgais stāvoklis.
Kāpēc izmantot RSS Bridge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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