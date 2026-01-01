Izvietot floti ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda ierīču pārvaldības platforma vaicājumu veikšanai, uzraudzībai un galapunktu aizsardzībai visās macOS, Windows, Linux un ChromeOS sistēmās.
Izvēlies Fleet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fleet
Fleet ir atvērtā koda ierīču pārvaldības platforma, kas balstīta uz osquery un nodrošina drošības un IT komandām reāllaika SQL veida piekļuvi katram reģistrētajam galapunktam. Atšķirībā no tradicionālajiem MDM vai aģentu rīkiem, Fleet var uzreiz atbildēt uz jautājumiem par ierīces stāvokli — instalēto programmatūru, darbojošiem procesiem, atvērtiem tīkla savienojumiem, pieteiktiem lietotājiem — no tīmekļa informācijas paneļa vai API, nevis gaidot ieplānotos datu vākšanas periodus.
Fleet pašmitināšana savā VPS saglabā visu galapunktu telemetriju infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru ierīci un bez datu sūtīšanas ārējiem SaaS. Viena Fleet instance var pārvaldīt simtiem līdz tūkstošiem ierīču operētājsistēmās macOS, Windows, Linux un ChromeOS no vienas vienotas saskarnes.
Fleet galvenās iespējas
Reāllaika gala punktu vaicājumi
Palaid SQL vaicājumus pret jebkuru reģistrētu ierīci reāllaikā, lai atbildētu uz drošības un IT jautājumiem, negaidot plānotās skenēšanas.
Ievainojamības pārvaldība
Fleet nepārtraukti salīdzina instalētās programmatūras versijas ar CVE datubāzēm un atklāj ievainojamas pakotnes katrā reģistrētajā ierīcē.
Starpplatformu MDM
Reģistrē un pārvaldi macOS un Windows ierīces, izmantojot vietējos MDM profilus, neizvietojot atsevišķu MDM serveri.
Politikas izpilde
Definē paredzēto ierīces stāvokli kā politikas un seko līdzi, kuri galapunkti tām atbilst un kuriem nepieciešama labošana no centrālā vadības paneļa.
GitOps konfigurācija
Pārvaldi vaicājumus, politikas un aģentu konfigurācijas kā kodu Gitā, lai izmaiņas tiktu versijotas un auditējamas.
REST API un CLI
Automatizē reģistrāciju, vaicājumu plānošanu un atskaišu veidošanu, izmantojot pilnu REST API vai fleetctl komandrindas rīku.
Kāpēc izmantot Fleet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.