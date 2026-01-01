Izvietot TriliumNext Notes ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta personīgā zināšanu bāze ar hierarhiskiem pierakstiem, skriptēšanas atbalstu un jaudīgu REST API automatizācijai.
Izvēlies TriliumNext Notes VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TriliumNext Notes
TriliumNext Notes ir pašmitināta personīgās zināšanu pārvaldības lietojumprogramma, kas veidota ap hierarhisku koka struktūru un var glabāt tūkstošiem piezīmju. Tā atbalsta bagātīgu WYSIWYG rediģēšanu, koda blokus, matemātiskās formulas un skriptēšanas dzinēju pielāgotu darbplūsmu veidošanai un automatizētai piezīmju pārvaldībai.
Pašmitināšana VPS serverī nodrošina neierobežotu piezīmju glabātuvi, pastāvīgu sinhronizāciju starp ierīcēm un pilnīgu īpašumtiesības pār savu zināšanu bāzi. Piezīmes var klonēt vairākās vietās, uzlabot ar pielāgotiem atribūtiem un piekļūt, izmantojot ETAPI REST API ārējām integrācijām.
TriliumNext Notes galvenās iespējas
Hierarhiskā organizācija
Organizē tūkstošiem piezīmju koka struktūrā ar klonēšanas iespēju, lai atsevišķas piezīmes varētu parādīties vairākos kontekstos bez dublēšanās.
Skriptēšanas dzinējs
Raksti JavaScript skriptus, kas darbojas pēc notikumiem vai grafikiem, lai automatizētu piezīmju izveidi, atzīmēšanu un organizēšanu.
Revīziju vēsture
Katrs piezīmes labojums tiek automātiski versijots, ļaujot tev pārskatīt un atjaunot jebkuru iepriekšējo tava satura versiju.
ETAPI REST API
Dokumentēts REST API ļauj ārējiem rīkiem programmatiski izveidot, lasīt, atjaunināt un organizēt piezīmes.
Tīmekļa izgriezējs
Pārlūka paplašinājums uztver tīmekļa lapas tieši tavā Trilium zināšanu bāzē ar vienu klikšķi.
Kāpēc izmantot TriliumNext Notes pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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