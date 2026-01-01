Izvieto Euro-Office DocumentServer ar viena klikšķa instalāciju
Eiropas pašuzturēts biroja programmatūras komplekts, kas paredzēts dokumentu, izklājlapu un prezentāciju kopīgai rediģēšanai pārlūkprogrammā.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer ir atvērtā koda tiešsaistes biroja programmu komplekts, kas ļauj pārlūkprogrammā reāllaikā kopīgi rediģēt Word, Excel un PowerPoint failus, kā arī ODT, ODS, ODP, PDF un citus formātus – un tas viss tavā infrastruktūrā. Tas ir izveidots uz AGPL licencētās ONLYOFFICE DocumentServer koda bāzes un pārdēvēts Eiropas digitālās suverenitātes nodrošināšanai un tas kalpo kā viegli integrējama kopīgas rediģēšanas aizmugursistēma tādām platformām kā Nextcloud un ownCloud.
Pašuzturēts Euro-Office DocumentServer saglabā katru dokumentu, rediģēšanas sesiju un integrācijas izsaukumu tavā VPS – neviens trešās puses mākonis neskar saturu. Šī veidne ir gatava lietošanai ar jau konfigurētu PostgreSQL, RabbitMQ un Redis, turklāt droša API piekļuve ir aktivizēta pēc noklusējuma.
Euro-Office DocumentServer galvenās iespējas
Suverēns pēc būtības
Eiropas kopienas izveidots AGPL atzars, kura mērķis ir digitālā suverenitāte – katrs dokuments, ieraksts un datubāzes rinda paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē.
Reāllaika kopīga rediģēšana
Vairāki lietotāji vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju ar reāllaika kursoriem, komentāriem un izmaiņu izsekošanu.
Saderība ar MS Office
Atver un saglabā DOCX, XLSX un PPTX failus, precīzi saglabājot izkārtojumu, kā arī nodrošina atbalstu ODT, ODS un ODP formātiem.
JWT API drošība
JSON Web Token validācija aizsargā katru API izsaukumu, lai tikai autorizētas integrācijas un klienti varētu izveidot savienojumu ar rediģēšanas serveri.
Nextcloud integrācija
Viegli integrējama kopīgas rediģēšanas aizmugursistēma Nextcloud, ownCloud un citām platformām, kas jau atbalsta ONLYOFFICE savienotājus.
PDF un veidlapu rediģēšana
Rediģē PDF failus un veido aizpildāmas PDF veidlapas pārlūkprogrammā – bez papildu programmatūras vai spraudņiem.
Kāpēc izmantot Euro-Office DocumentServer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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