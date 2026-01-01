Euro-Office DocumentServer ar atlaidi līdz 69%

Izvieto Euro-Office DocumentServer ar viena klikšķa instalāciju

Eiropas pašuzturēts biroja programmatūras komplekts, kas paredzēts dokumentu, izklājlapu un prezentāciju kopīgai rediģēšanai pārlūkprogrammā.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvieto Euro-Office DocumentServer ar viena klikšķa instalāciju

Izvēlies Euro-Office DocumentServer VPS plānu

69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer ir atvērtā koda tiešsaistes biroja programmu komplekts, kas ļauj pārlūkprogrammā reāllaikā kopīgi rediģēt Word, Excel un PowerPoint failus, kā arī ODT, ODS, ODP, PDF un citus formātus – un tas viss tavā infrastruktūrā. Tas ir izveidots uz AGPL licencētās ONLYOFFICE DocumentServer koda bāzes un pārdēvēts Eiropas digitālās suverenitātes nodrošināšanai un tas kalpo kā viegli integrējama kopīgas rediģēšanas aizmugursistēma tādām platformām kā Nextcloud un ownCloud.

Pašuzturēts Euro-Office DocumentServer saglabā katru dokumentu, rediģēšanas sesiju un integrācijas izsaukumu tavā VPS – neviens trešās puses mākonis neskar saturu. Šī veidne ir gatava lietošanai ar jau konfigurētu PostgreSQL, RabbitMQ un Redis, turklāt droša API piekļuve ir aktivizēta pēc noklusējuma.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Euro-Office DocumentServer galvenās iespējas

Suverēns pēc būtības

Eiropas kopienas izveidots AGPL atzars, kura mērķis ir digitālā suverenitāte – katrs dokuments, ieraksts un datubāzes rinda paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē.

Reāllaika kopīga rediģēšana

Vairāki lietotāji vienlaicīgi rediģē vienu un to pašu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju ar reāllaika kursoriem, komentāriem un izmaiņu izsekošanu.

Saderība ar MS Office

Atver un saglabā DOCX, XLSX un PPTX failus, precīzi saglabājot izkārtojumu, kā arī nodrošina atbalstu ODT, ODS un ODP formātiem.

JWT API drošība

JSON Web Token validācija aizsargā katru API izsaukumu, lai tikai autorizētas integrācijas un klienti varētu izveidot savienojumu ar rediģēšanas serveri.

Nextcloud integrācija

Viegli integrējama kopīgas rediģēšanas aizmugursistēma Nextcloud, ownCloud un citām platformām, kas jau atbalsta ONLYOFFICE savienotājus.

PDF un veidlapu rediģēšana

Rediģē PDF failus un veido aizpildāmas PDF veidlapas pārlūkprogrammā – bez papildu programmatūras vai spraudņiem.

Kāpēc izmantot Euro-Office DocumentServer pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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