Instalējiet Organizr ar viena klikšķa instalāciju.
HTPC un homelab pakalpojumu organizētājs, kas ielādē visas tavas pašmitinātās cilnes vienā vienotā tīmekļa saskarnē.
Izvēlies Organizr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Organizr
Organizr ir pašu mitināts pakalpojumu informācijas panelis, kas aizstāj desmitiem pārlūkprogrammas grāmatzīmju ar vienu, uz cilnēm balstītu saskarni. Tā vietā, lai pārslēgtos starp vairākām pārlūkprogrammas cilnēm, lai pārvaldītu Sonarr, Radarr, Plex un citus mājas laboratorijas pakalpojumus, Organizr ielādē tos visus kā iFrame cilnes vienā tīmekļa lapā — ar iebūvētiem lietotāju kontiem, piekļuves kontroli un viesu ierobežojumiem.
Ar atbalstu Plex, Emby un LDAP autentifikācijai, neierobežotām lietotāju grupām un Nginx auth_request integrāciju, Organizr pārsniedz vienkāršas saišu lapas robežas. Tas darbojas kā viegls piekļuves slānis visai tavai pašu mitinātai sistēmai, ļaujot tev piešķirt konkrētiem lietotājiem vai viesiem piekļuvi tikai tām cilnēm, kuras tu izvēlies.
Organizr galvenās iespējas
Cilņu interfeiss
Ielādē jebkuru pašu mitinātu pakalpojumu kā iFrame cilni, nodrošinot tev vienu vienotu lapu, lai pārvaldītu visu tavu mājas laboratoriju bez pārlūkprogrammas cilņu pārslēgšanas.
Lietotāju grupas un piekļuves kontrole
Izveido neierobežotas lietotāju grupas un kontrolē, kuras cilnes katra grupa var redzēt — ieskaitot viesu piekļuvi tikai lasīšanai koplietojamiem pakalpojumiem.
Vairāku autentifikāciju atbalsts
Autentificē lietotājus ar Plex, Emby, LDAP vai sFTP akreditācijas datiem papildus vietējiem Organizr kontiem.
Nginx autentifikācijas integrācija
Izmanto Organizr kā auth_request nodrošinātāju Nginx, pievienojot SSO stila pieteikšanās aizsardzību pakalpojumiem, kuriem trūkst iebūvētas autentifikācijas.
Pielāgojamas tēmas
Pilnīga krāsu paletes kontrole ļauj tev personalizēt Organizr, lai tas atbilstu tavai zīmolvedībai vai vēlamajai tumšajai/gaišajai estētikai.
Fail2ban atbalsts
Vietējā Fail2ban integrācija aizsargā tavu Organizr pieteikšanos pret brutālās spēka uzbrukumiem ar automātisku IP bloķēšanu.
Kāpēc izmantot Organizr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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