Izvietot atvērtā koda POS ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmeklī balstīta tirdzniecības vietas sistēma mazumtirdzniecības veikaliem ar krājumu uzskaiti, klientu pārvaldību un pārdošanas atskaitēm.
Izvēlies Open Source POS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Source POS
Atvērtā koda POS ir uz PHP balstīta tīmekļa tirdzniecības vietas sistēma, kas izveidota maziem mazumtirdzniecības veikaliem, kafejnīcām un pakalpojumu uzņēmumiem, kam nepieciešama pilnvērtīga kases sistēma bez SaaS maksām par katru termināli. Pārlūkprogrammas saskarne darbojas jebkurā planšetdatorā, klēpjdatorā vai galda datorā, tādējādi viena un tā pati aizmugursistēma nodrošina norēķinus, krājumu atjaunināšanu un atskaites no jebkuras ierīces lokālajā tīklā.
Pašmitināšana savā VPS saglabā klientu ierakstus, pārdošanas vēsturi un cenu datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez ikmēneša abonēšanas maksas, bez transakciju procentiem un bez piegādātāja piesaistes. Iekļautā MariaDB datubāze tiek automātiski nodrošināta un saglabāta nosauktos sējumos drošiem jauninājumiem.
Open Source POS galvenās iespējas
Mazumtirdzniecības norēķināšanās
Apstrādāt pārdošanas, atgriezumus un preču rezervācijas ar svītrkodu skenēšanu, preču meklēšanu un pielāgojamām kvītīm, kas tiek drukātas uz standarta termoprinteriem.
Krājumu uzskaite
Sekot līdzi krājumu līmeņiem, iestatīt atkārtotas pasūtīšanas sliekšņus un pārvaldīt piegādātājus vairākās preču kategorijās ar automātiskām korekcijām katrā pārdošanas reizē.
Klientu vadība
Uzturi klientu datubāzi ar pirkumu vēsturi, lojalitātes punktiem, veikala kredīta atlikumiem un katram klientam pielāgotām cenu kategorijām.
Pārdošanas atskaites
Izveidot detalizētus pārskatus par pārdošanas apjomiem, nodokļiem, maksājumiem, peļņu un atlaidēm konfigurējamos datumu diapazonos un darbinieku filtriem.
Darbinieku konti
Izveido individuālas darbinieku pieteikšanās ar uz lomām balstītām atļaujām, lai nodalītu kasiera, vadītāja un atskaišu piekļuvi koplietojamā terminālī.
Daudzvalūtu nodokļi
Konfigurē vairākas nodokļu likmes, valūtas un maksājumu metodes, lai atbilstu vietējiem mazumtirdzniecības noteikumiem un klientu maksājumu vēlmēm.
Kāpēc izmantot Open Source POS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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