Mūsdienīga tīmekļa lietotāja saskarne Ansible rīcības grāmatu, Terraform plānu, Bash skriptu un Pulumi steku palaišanai.
Izvēlies Semaphore VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Semaphore
Semaphore ir moderna atvērtā koda tīmekļa saskarne DevOps automatizācijas rīku pārvaldībai un palaišanai. Tā nodrošina skaidru vadības paneli Ansible rokasgrāmatu, Terraform plānu, OpenTofu konfigurāciju, Bash skriptu un Pulumi steku izpildei, nepieprasot komandrindas piekļuvi. Komandas var pārvaldīt inventārus, akreditācijas datus un izpildes vēsturi, izmantojot pārlūkprogrammu, vienlaikus saglabājot pilnīgu kontroli pār savu infrastruktūras kodu.
Semaphore pašmitināšana tavā VPS centralizē visu automatizācijas izpildi ar audita pierakstiem, ieplānotajām izpildēm un komandas piekļuves kontroli. Šī izvietošana ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai un administratora kontu, kas tiek automātiski izveidots pirmajā palaišanā ar akreditācijas datiem, ko tu konfigurēsi izvietošanas laikā.
Semaphore galvenās iespējas
Ansible playbook palaidējs
Izpildi Ansible rokasgrāmatas no tīmekļa lietotāja saskarnes ar inventāra pārvaldību, mainīgo ievadīšanu un reāllaika izvades straumēšanu.
Daudzrīku atbalsts
Palaid Terraform, OpenTofu, Pulumi un Bash skriptus kopā ar Ansible no vienotas saskarnes.
Plānotā izpilde
Ieplāno automatizācijas izpildi, izmantojot cron izteiksmes, un apskati izpildes vēsturi ar detalizētiem žurnāliem un statusa izsekošanu.
Akreditācijas datu pārvaldība
Glabā SSH atslēgas, mākoņpakalpojumu sniedzēja akreditācijas datus un seifa paroles droši šifrētā krātuvē.
Komandas sadarbība
Pārvaldi komandas piekļuvi ar projekta līmeņa atļaujām, lai dalībnieki varētu veikt autorizētus uzdevumus bez tiešas piekļuves serverim.
Git integrācija
Iegūsti rīcības grāmatas un automatizācijas kodu tieši no Git repozitorijiem ar zaru un tagu atlasi katram uzdevumam.
Kāpēc izmantot Semaphore pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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