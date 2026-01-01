Izvietot Budibase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zema koda platforma iekšējo biznesa lietojumprogrammu, administratora paneļu un automatizētu darbplūsmu veidošanai bez plašas kodēšanas.
Izvēlies Budibase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Budibase
Budibase ir atvērtā koda zema koda platforma, kas ļauj komandām veidot iekšējos rīkus, informācijas paneļus un automatizētas darbplūsmas, izmantojot vizuālu vilkšanas un nomešanas veidotāju. Tā savienojas ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API un savu iebūvēto datu bāzi, pārvēršot datu avotus funkcionālās lietojumprogrammās stundu, nevis nedēļu laikā.
Pašmitināšana Budibase uz tava VPS saglabā biznesam kritiski svarīgus datus un lietojumprogrammu loģiku tavā infrastruktūrā, atbilstot datu suverenitātes un atbilstības prasībām, ko mākoņos mitināti zema koda rīki nevar apmierināt. Pilns komplekts — lietojumprogrammu pakalpojums, darbinieks, CouchDB, Redis un MinIO — darbojas vienā izvietošanā bez ārējām atkarībām.
Budibase galvenās iespējas
Vizuālais lietotņu veidotājs
Velc un nomet komponentus — tabulas, veidlapas, diagrammas un pogas — uz audekla, lai izveidotu funkcionālas biznesa lietojumprogrammas, nerakstot priekšgala kodu.
Daudzavotu datu savienojumi
Savienojies ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API un iebūvēto CouchDB datubāzi, lai lietotnes varētu lasīt un rakstīt no taviem esošajiem datu avotiem.
Darbplūsmas automatizācija
Definē automatizētus procesus ar aktivizētājiem, nosacījumiem un darbībām, lai aizstātu manuālas darbības apstiprināšanas plūsmās, paziņojumos un datu operācijās.
Lomu piekļuves kontrole
Piešķir lomas lietotājiem lietojumprogrammas līmenī, lai katrs komandas dalībnieks redzētu tikai datus un darbības, kas atbilst viņu pienākumiem.
Pielāgota JavaScript loģika
Kad vizuālās saites nav pietiekamas, JavaScript nodrošina izstrādātājiem precīzu kontroli pār datu transformācijām un nosacījumu uzvedību.
Kāpēc izmantot Budibase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.