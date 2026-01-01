Izvietot Baserow ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezkoda datubāze un Airtable alternatīva sadarbības izklājlapu, darbplūsmu un iekšējo rīku veidošanai.
Izvēlies Baserow VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Baserow
Baserow ir atvērtā koda bezkoda platforma, kas ļauj komandām veidot sadarbības datubāzes, iekšējos rīkus un automatizētas darbplūsmas, izmantojot pazīstamu izklājlapu saskarni — bez SQL, bez infrastruktūras iestatīšanas un bez maksas par katru ierakstu. Tabulas, bagātīgi lauku tipi, skati, veidlapas un REST API padara to par praktisku Airtable alternatīvu produktu, operāciju, mārketinga un inženieru komandām.
Pašmitināšana Baserow uz tava paša VPS saglabā klientu ierakstus, projektu izsekotājus, CRM datus un veidlapu atbildes tavā infrastruktūrā, nevis SaaS piegādātāja datubāzē. Tu kontrolē uzglabāšanas ierobežojumus, saglabāšanu, integrācijas un piekļuvi — un tu izvairies no maksām par katru lietotāju, kas palielinās līdz ar komandas lielumu, pieaugot tavai lietošanai.
Baserow galvenās iespējas
Izklājlapas UI
Rediģēt datus, izmantojot pazīstamu režģa saskarni ar kārtošanu, filtrēšanu, grupēšanu un šūnu rediģēšanu uz vietas, kas līdzinās Excel vai Google Sheets.
Bagātīgi lauku tipi
Apvieno tekstu, skaitļus, datumus, vienas un vairāku atlases, formulas, failu pielikumus, saites starp tabulām un uzmeklēšanas laukus vienā shēmā.
Vairāki skati
Vizualizē to pašu tabulu kā režģi, kanban dēli, kalendāru, galeriju vai veidlapu, lai atbalstītu dažādas komandas darba plūsmas, nedublējot datus.
Veidlapas un koplietošana
Publicējiet publiskas veidlapas, kas raksta tieši jūsu tabulās, un kopīgojiet tikai lasāmus vai rediģējamus skatus ar sadarbības partneriem ārpus jūsu darbvietas.
REST API un webhooks
Katrā tabulā tiek piedāvāti tipizēts REST API un webhook sprūdi, kas ļauj tev integrēt Baserow ar pielāgotām lietotnēm, automatizācijām un BI rīkiem.
Kāpēc izmantot Baserow pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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