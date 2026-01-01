Izvietot Hermes WebUI ar viena klikšķa instalāciju.
Pilna apjoma Hermes izvietošana, kas savieno Hermes AI aģentu ar ātru, pašmitinātu tērzēšanas saskarni tīmeklī.
Izvēlies Hermes WebUI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hermes WebUI
Hermes WebUI ir viegla atvērtā koda tīmekļa lietotne, kas nodrošina Hermes AI aģentu — pašpilnveidojošu, vienmēr aktīvu aģentu no Nous Research — tavā pārlūkprogrammā ar gandrīz 1:1 CLI paritāti. Šī veidne apvieno WebUI ar augšupējā Hermes aģenta vārteju, lai viena izvietošana nodrošinātu gan pārlūkprogrammas tērzēšanas virsmu, gan ilgstoši darbojošos aģentu, kas to darbina.
Pašmitināšana Hermes WebUI uz tava paša VPS saglabā tavas sarunas, aģenta atmiņu, prasmes un pakalpojumu sniedzēja API atslēgas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Tu izvēlies modeļu nodrošinātājus, tu saglabā sesijas un tu droši piekļūsti aģentam no galddatora vai mobilās ierīces, nesūtot datus caur trešās puses SaaS.
Hermes WebUI galvenās iespējas
Komplektēts aģents + WebUI
Piegādā augšupējā Hermes aģenta vārteju un WebUI kopā ar koplietojamu stāvokļa apjomu, lai sesijas, prasmes un atmiņa saglabātos pēc restartēšanas un tiktu atkārtoti izmantotas abās saskarnēs.
Pilna CLI paritāte
Viss, ko tu vari darīt Hermes terminālī — tērzēšana, rīki, plānošana, atmiņa, prasmes — ir sasniedzams no vienas un tās pašas tīmekļa saskarnes.
Trīs paneļu darbvietas izkārtojums
Sesijas un navigācija kreisajā pusē, tērzēšana centrā un tiešraides darba vietas failu pārlūks labajā pusē ar iekļautiem priekšskatījumiem.
Straumēšana ar rīku kartēm
Servera sūtīta marķieru straumēšana, iekļautās rīku izsaukuma kartes, Mermaid diagrammas, sintakses izcelšana un konteksta lietojuma gredzens, kas iebūvēti komponētāja kājenē.
Mobilais pirmais PWA
Atsaucīgs mobilais izkārtojums ar hamburgera izvēlni un skārienvadību — instalē to savā sākuma ekrānā un vadi Hermes no sava tālruņa.
Pakalpojumu sniedzējam neatkarīgi modeļi
Pievieno OpenAI, Anthropic, Google vai OpenRouter atslēgas izvietošanas laikā un pārslēdzies starp modeļiem no dinamiskās nolaižamās izvēlnes UI.
Kāpēc izmantot Hermes WebUI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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