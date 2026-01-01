Izvietot Reactive Resume ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda CV veidotājs, kas saglabā tavus karjeras datus tavā paša serverī, nevis trešās puses mākonī.
Izvēlies Reactive Resume VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Reactive Resume
Reactive Resume ir privātumu prioritizējošs, atvērtā koda CV veidotājs, kas dod tev pilnīgu kontroli pār taviem karjeras datiem. Atšķirībā no SaaS CV rīkiem, kas glabā tavu informāciju trešo pušu serveros, pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka tavi dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Veido izstrādātus CV, izmantojot 14+ profesionāli izstrādātas veidnes, priekšskati izmaiņas reāllaikā un eksportē nevainojamus PDF failus — tas viss bez konta izveides kāda cita platformā.
Šī izvietošana ietver visu nepieciešamo: PostgreSQL lietotāja datiem, bezgalvas Chrome renderētāju PDF ģenerēšanai un vietējo S3 saderīgu failu krātuvi. Pieejama papildu AI rakstīšanas palīdzība, izmantojot OpenAI, Google Gemini vai Anthropic Claude, ja tu nodrošini API atslēgu.
Reactive Resume galvenās iespējas
14+ CV veidnes
Izvēlies no profesionāli izstrādātām sagatavēm un pielāgo fontus, krāsas un izkārtojumus, lai tie atbilstu tavam personīgajam stilam.
Pikseļu precīzs PDF eksports
Ģenerējiet PDF failus, izmantojot iebūvētu bezgalvas Chrome renderētāju — nav nepieciešams trešās puses pakalpojums vai pārlūkprogrammas spraudnis.
Publiskās koplietojamās saites
Dalieties ar savu CV, izmantojot unikālu URL, kas vienmēr atspoguļo tavus jaunākos labojumus, bez failu atkārtotas nosūtīšanas.
AI rakstīšanas palīdzība
Uzlabo CV saturu ar ieteikumiem no OpenAI, Google Gemini vai Anthropic Claude, izmantojot savu API atslēgu.
Divfaktoru autentifikācija
Aizsargā kontus ar uz TOTP balstītu divu faktoru autentifikāciju (2FA) un papildu piekļuves atslēgas atbalstu bezparoles pieteikšanās.
Kāpēc izmantot Reactive Resume pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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