Izvietot Weblate ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa tulkošanas pārvaldības platforma ar ciešu versiju kontroles integrāciju nevainojamām lokalizācijas darbplūsmām.
Izvēlies Weblate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Weblate
Weblate ir jaudīga atvērtā koda tulkošanas pārvaldības platforma, kas tieši integrējas ar Git, GitHub, GitLab un Bitbucket, lai uzturētu tulkojumus sinhronizētus ar tavu koda bāzi. Tulkotāji strādā, izmantojot intuitīvu tīmekļa saskarni, kamēr izmaiņas tiek automātiski saglabātas atpakaļ tavos repozitorijos, novēršot manuālu failu apmaiņu un apvienošanas konfliktus.
Ar atbalstu vairāk nekā 50 failu formātiem, iebūvētu tulkošanas atmiņu, mašīntulkošanas ieteikumiem un kvalitātes pārbaudēm, Weblate racionalizē katru lokalizācijas procesa soli. Pašmitināšana tavā VPS novērš lietotāju skaita cenu ierobežojumus un saglabā patentētās avota virknes konfidenciālas.
Weblate galvenās iespējas
Versiju kontroles integrācija
Automātiski sinhronizē tulkojumus ar Git, GitHub, GitLab un Bitbucket repozitorijiem bez manuālas failu apmaiņas.
50+ failu formāti
Atbalsta PO, XLIFF, JSON, Android resources, iOS strings, Java properties un desmitiem citu tulkošanas formātu.
Tulkošanas atmiņa
Atkārtoti izmanto iepriekš tulkotās virknes visos projektos, lai nodrošinātu konsekvenci un paātrinātu lokalizācijas darbu.
Mašīntulkošana
Saņem automātiskus tulkošanas ieteikumus no DeepL, Google Translate un LibreTranslate, lai paātrinātu darba plūsmas.
Kvalitātes pārbaudes
Atklāj vietu turētāju kļūdas, formatēšanas problēmas un neatbilstības automātiski, pirms tulkojumi nonāk ražošanā.
Pārskatīt darbplūsmas
Konfigurē apstiprināšanas procesus ar uz lomām balstītām atļaujām, lai nodrošinātu tulkošanas kvalitāti visā tavā komandā.
Kāpēc izmantot Weblate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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