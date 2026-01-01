Docassemble instalēšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda ekspertu sistēma vadītām intervijām un automatizētai dokumentu sagatavošanai, veidota uz Python, YAML un Markdown bāzes.
Izvēlies docassemble VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar docassemble
docassemble ir bezmaksas, atvērtā koda platforma tīmekļa vadītu interviju veidošanai, kas apkopo informāciju no gala lietotājiem un no atbildēm veido pielāgotus dokumentus, līgumus un veidlapas. Autori raksta interviju loģiku YAML, dokumentu veidnes Markdown vai DOCX, un paplašina funkcionalitāti ar Python — bez nepieciešamības izveidot pielāgotu tīmekļa lietojumprogrammu.
Sākotnēji izstrādāta juridiskās palīdzības organizācijām un advokātu birojiem klientu uzņemšanas un dokumentu sagatavošanas automatizēšanai, docassemble tagad nodrošina ekspertu sistēmas atbilstības, valsts pakalpojumu un personāla (HR) darba plūsmu jomās. Pašmitināšana uz VPS saglabā sensitīvas interviju atbildes, ģenerētos dokumentus un klientu datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru interviju vai lietotāju.
docassemble galvenās iespējas
Vadītas intervijas
Izveido atzarotas jautājumu plūsmas YAML, kas apkopo lietotāju ievadi, izmantojot pieejamas, mobilajām ierīcēm draudzīgas tīmekļa veidlapas ar nosacījumu loģiku.
Dokumentu sastādīšana
Ģenerēt aizpildītus DOCX, PDF un RTF dokumentus no intervijas atbildēm, izmantojot Markdown vai Word veidnes ar automātisku formatēšanu.
Python paplašināmība
Pārej uz pilnu Python, kad ar YAML nepietiek — izsauc ārējās API, veic aprēķinus vai integrējies ar esošajām sistēmām.
Elektroniskie paraksti
Uztver parakstus skārienekrānos un iegulsti tos ģenerētajos dokumentos bez trešo pušu e-paraksta pakalpojumiem.
Daudzvalodu atbalsts
Izveido vienu interviju vairākās valodās ar iebūvētiem tulkošanas rīkiem un lokalizētam datuma, skaitļu un valūtas formatējumam.
Iebūvēts rotaļu laukums
Pārlūkprogrammas izstrādes vide ar koda redaktoru, tiešsaistes testēšanu un pakešu pārvaldību ļauj autoriem iterēt bez atsevišķas IDE.
Kāpēc izmantot docassemble pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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