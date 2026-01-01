Izvietot ChartDB ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda datubāzes diagrammu redaktors, kas uzreiz vizualizē jebkuru shēmu no viena SQL vaicājuma, nav nepieciešami saglabāti akreditācijas dati.
Izvēlies ChartDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ChartDB
ChartDB ir pārlūkprogrammas datubāzes diagrammu redaktors, kas ļauj izstrādātājiem un DBAs vizualizēt jebkuru datubāzes shēmu, nesavienojot rīku tieši ar savu datubāzi. Viens "Smart Query" — SQL vaicājums, ko tu izpildi savā klientā — atgriež shēmas metadatus kā JSON. Ielīmē to ChartDB, un tas nekavējoties ģenerē pilnu interaktīvu ERD, bez konta, saglabātiem akreditācijas datiem un datubāzes paroles, kas jebkad atstātu tavu termināli.
AI darbinātā DDL eksporta funkcija ģenerē migrācijas skriptus starp datubāzu dialektiem, kas ir noderīga komandām, kas plāno starpdatubāzu migrācijas vai dokumentē shēmas izmaiņas pārskatīšanai. Pašmitināšana ChartDB saglabā visu shēmas informāciju tavā infrastruktūrā, nevis trešās puses mākoņrīkā.
ChartDB galvenās iespējas
Vieds vaicājuma imports
Ielīmējiet viena SQL vaicājuma rezultātu, lai uzreiz ģenerētu pilnīgu ERD — nav nepieciešams tiešs datu bāzes savienojums vai saglabāti akreditācijas dati.
AI DDL eksports
Ģenerēt SQL migrācijas skriptus starp datubāzu dialektiem, palīdzot komandām plānot starpdatubāzu migrācijas vai veidot shēmas dokumentāciju.
10+ datubāžu atbalsts
Darbojas ar PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase un citiem uzreiz.
Interaktīvs redaktors
Anotē, pārkārto un precizē diagrammas ar vilkšanas un nomešanas saskarni, kas paredzēta kompleksām, daudztabulu shēmām.
Vairāki eksporta formāti
Eksportēt diagrammas kā SQL, DBML, JSON, PNG, JPG vai SVG dokumentācijai, koplietošanai vai integrācijai ar citiem rīkiem.
Kāpēc izmantot ChartDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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