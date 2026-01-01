Izvietot withoutbg ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts AI fona noņemšanas rīks, kas apstrādā attēlus lokāli, bez atkarības no mākoņpakalpojumiem vai maksas par attēlu.
Izvēlies withoutbg VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar withoutbg
withoutbg ir pašmitināta ar AI darbināta fona noņemšanas lietojumprogramma, kas pilnībā izmanto četru posmu ONNX modeļa cauruļvadu uz tava paša servera. Tā nodrošina vilkšanas un nomešanas tīmekļa saskarni fonu noņemšanai no produktu fotogrāfijām, portretiem un mārketinga attēliem — nesūtot failus uz mākoņpakalpojumu vai nemaksājot par attēlu. Cauruļvads apvieno ISNet segmentāciju, Depth Anything V2 vadību, Focus Matting un rafinētāja modeli, lai iegūtu tīrus, caurspīdīga fona rezultātus, izmantojot tikai CPU secinājumus.
Visi modeļa svari ir iekļauti Docker attēlā, tāpēc nav nekā, ko konfigurēt, izņemot konteinera izvietošanu — nav modeļu lejupielādes, nav nepieciešama GPU, nav ārēju API izsaukumu apstrādes ceļā.
withoutbg galvenās iespējas
Vietējais AI modeļa konveijers
Veic visu fona noņemšanas apstrādi tavā serverī, izmantojot komplektā iekļautos ONNX modeļus — neviens attēls nekad netiek sūtīts uz ārēju mākoņpakalpojumu.
Četru posmu apstrāde
ISNet segmentācija, Depth Anything V2 vadība, Focus Matting un rafinētāja modelis strādā kopā, lai radītu tīras malas matiem, kažokādai un sarežģītiem objektiem.
Nav nepieciešams GPU
ONNX secinājumi, kas balstīti uz CPU, nozīmē, ka jebkurš standarta VPS var darbināt pilnu modeļa cauruļvadu bez GPU aparatūras vai CUDA iestatīšanas.
Velc un nomet tīmekļa UI
React balstīts interfeiss ļauj lietotājiem ievietot attēlus un lejupielādēt rezultātus ar caurspīdīgu fonu PNG, JPEG vai WebP formātā bez jebkādas iestatīšanas.
Nekādas maksas par attēlu
Pašhostings novērš maksu par attēlu no SaaS fona noņemšanas API — apstrādā neierobežotu skaitu attēlu par fiksētām VPS izmaksām.
Kāpēc izmantot withoutbg pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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