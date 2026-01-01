ImmuDB instalēšana ar vienu klikšķi.
Nemainīga, pret viltošanu aizsargāta datubāze ar kriptogrāfisku verifikāciju pārbaudāmai datu integritātei.
Izvēlies ImmuDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ImmuDB
ImmuDB ir atvērtā koda, nemainīga datubāze, kas rakstīta Go valodā un saglabā pilnu vēsturi visām datu izmaiņām. Katra rakstīšana tiek kriptogrāfiski pārbaudīta, padarot neiespējamu mainīt vai dzēst ierakstus bez atklāšanas — nodrošinot tev viltojumizturīgu audita pēdu pēc dizaina.
Izvietojama kā atsevišķs serveris, ImmuDB atbalsta atslēgu-vērtību, SQL un dokumentu datu modeļus, un nāk komplektā ar iebūvētu tīmekļa konsoli datu pārlūkošanai un lietotāju pārvaldībai. Pašmitināšana nodrošina pilnu kontroli pār sensitīviem audita žurnāliem, atbilstības ierakstiem un darījumu vēsturi tavā paša infrastruktūrā bez ārējām atkarībām.
ImmuDB galvenās iespējas
Glabāšana ar viltošanas pazīmēm
Katrs ieraksts tiek saistīts ar kriptogrāfiskajām jaucējvērtībām, tāpēc jebkura modifikācija vai dzēšana ir nekavējoties nosakāma klientiem vai auditoriem.
Daudzmodeļu atbalsts
Vaicā datus, izmantojot atslēga-vērtība, SQL vai dokumentu saskarnes — visas kopīgi izmanto to pašu nemainīgo datu glabāšanas dzinēju bez shēmas migrācijām starp modeļiem.
Iebūvēta tīmekļa konsole
Integrēta tīmekļa UI portā 8080 ļauj tev izpētīt datubāzes, izpildīt SQL vaicājumus un pārvaldīt lietotājus, neinstalējot papildu rīkus.
Kriptogrāfiskā verifikācija
Klienti var patstāvīgi pārbaudīt jebkuras nolasītās vērtības integritāti, izmantojot Merkle koka pierādījumus, tādējādi novēršot nepieciešamību akli uzticēties serverim.
Pilna audita vēsture
Visas katras atslēgas versijas tiek saglabātas pastāvīgi, nodrošinot atbilstības komandām un auditoriem pilnīgu, pārbaudāmu uzraudzības ķēdi katram datu punktam.
Kāpēc izmantot ImmuDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.