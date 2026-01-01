Uzstādi Forgejo viena klikšķa instalācijā.
Viegls pašmitināts Git pakalpojums ar pilnu tīmekļa saskarni, pull pieprasījumiem, problēmu izsekošanu un CI/CD cauruļvadiem.
Izvēlies Forgejo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Forgejo
Forgejo ir kopienas virzīts, pašmitināts Git pakalpojums, kas radās kā Gitea atzars ar spēcīgu uzsvaru uz caurspīdīgumu un lietotāju iespēju palielināšanu. Tas nodrošina visu, kas komandām nepieciešams, lai mitinātu, sadarbotos un pārvaldītu programmatūras projektus — no repozitoriju pārvaldības un koda pārskatīšanas līdz problēmu izsekošanai, wiki un iebūvētām CI/CD darbībām — vieglā, resursu ziņā efektīvā paketē, kas ērti darbojas uz maza VPS.
Pašmitinot savu Git infrastruktūru ar Forgejo, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār savu pirmkodu, nav atkarības no trešo pušu platformām un pilnīgu atbilstību datu atrašanās vietas prasībām. Tu iegūsti uzņēmuma līmeņa sadarbības funkcijas bez maksas par katru lietotāja vietu vai riska, ka ārējie pakalpojumu sniedzēji mainīs politiku, bloķējot tavai komandai piekļuvi saviem repozitorijiem.
Forgejo galvenās iespējas
Pilns Git hostings
Repozitoriju hostēšana ar SSH un HTTPS piekļuvi, zaru aizsardzību un tīmekļa atšķirību skatītāju koda pārskatīšanai.
Koda pieprasījumi un pārskati
Strukturēta koda pārskatīšanas darbplūsma ar iekļautiem komentāriem, apstiprināšanas prasībām un apvienošanas stratēģijām kvalitātes kontrolei.
Problēmu uzskaite
Iekšējais problēmu izsekotājs ar etiķetēm, atskaites punktiem un projektu dēļiem, lai pārvaldītu darbu kopā ar kodu, ar kuru tas ir saistīts.
Iebūvētas CI/CD darbības
GitHub Actions saderīga automatizācija ļauj palaist testus un izvietošanas tieši Forgejo bez ārējiem CI pakalpojumiem.
Pakotņu reģistrs
Hostē Docker attēlus, NPM pakotnes un citus artefaktus vienā platformā ar tavu pirmkodu, lai nodrošinātu vienotu piegādes ķēdi.
Federācijas atbalsts
ActivityPub balstīta federācija nodrošina starpinstanču sadarbību, samazinot atkarību no jebkura viena centralizēta hostinga pakalpojumu sniedzēja.
Kāpēc izmantot Forgejo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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