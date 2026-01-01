Izvietot SFTPGo ar viena klikšķa instalāciju.
Pilnvērtīgs, uz notikumiem balstīts failu pārsūtīšanas serveris, kas atbalsta SFTP, FTP, WebDAV un HTTP, ar iebūvētu tīmekļa administrēšanas saskarni.
Izvēlies SFTPGo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SFTPGo
SFTPGo ir pilnībā aprīkots, atvērtā koda failu pārsūtīšanas serveris, kas veidots ap notikumu vadītu arhitektūru. Tas atbalsta vairākus protokolus no vienas izvietošanas — SFTP, FTPS, WebDAV un HTTP/HTTPS — līdzās vairākām krātuves aizmugursistēmām, tostarp lokālās failu sistēmas, Amazon S3, Google Cloud Storage un Azure Blob Storage. Iebūvēta WebAdmin saskarne dod administratoriem pilnīgu kontroli pār lietotājiem, grupām, kvotām un piekļuves politikām, savukārt WebClient saskarne ļauj gala lietotājiem pārvaldīt savus failus tieši pārlūkprogrammā bez papildu programmatūras.
SFTPGo pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā failu pārsūtīšanas infrastruktūru tavā kontrolē. Tu nosaki saglabāšanas politikas, piekļuves noteikumus un krātuves aizmugursistēmas — bez maksas par lietotāju, bez lietošanas ierobežojumiem un bez datu atstāšanas no tavas infrastruktūras.
SFTPGo galvenās iespējas
Daudzprotokolu atbalsts
SFTP, FTPS, WebDAV un HTTP/HTTPS — viss tiek nodrošināts no viena servera, tāpēc klienti, kas pieslēdzas ar jebkuru standarta protokolu, tiek atbalstīti bez papildu izvietošanas.
Tīmekļa administrēšana
Pilnībā pārlūkprogrammā balstīta WebAdmin saskarne lietotāju, grupu, mapju, kvotu un notikumu noteikumu pārvaldībai bez jebkādas komandrindas piekļuves.
Vairākas krātuves aizmugursistēmas
Savienojies ar vietējo krātuvi, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage vai attāliem SFTP serveriem un prezentē tos lietotājiem kā vienotu direktoriju koku.
Notikumu vadīta automatizācija
Definē noteikumus, kas aktivizē tīmekļa āķus, e-pasta paziņojumus vai pielāgotus skriptus failu notikumiem, piemēram, augšupielādēm, lejupielādēm vai dzēšanām.
Lietotāja kvotas
Piemērot neatkarīgus krātuves un joslas platuma ierobežojumus katram lietotājam vai mapei, lai novērstu jebkura atsevišķa konta pārmērīgu resursu patēriņu.
Divfaktoru autentifikācija
Uz TOTP balstīta 2FA gan administratora, gan galalietotāja kontiem pievieno kritisku aizsardzības slāni pret nesankcionētu piekļuvi.
Kāpēc izmantot SFTPGo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.