Izvietot RSSHub ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda RSS plūsmas ģenerators, kas padara jebkuru mājaslapu abonējamu, no sociālajiem medijiem līdz GitHub un tālāk.
Izvēlies RSSHub VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RSSHub
RSSHub ir pasaulē lielākais atvērtā koda RSS tīkls, kas atbalsta vairāk nekā 5000 maršrutu platformām, kas pārtrauca piedāvāt vietējās RSS plūsmas — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub un daudzām citām. Ar vairāk nekā 41 000 GitHub zvaigznēm un 1300+ izstrādātāju ieguldījumu tas ir kļuvis par galveno risinājumu atvērtā tīmekļa abonējamības nodrošināšanai.
Pašmitināšana RSSHub nozīmē, ka tavi satura patēriņa paradumi paliek privāti — visi plūsmu pieprasījumi nāk no tava paša servera, nevis no publiskām instancēm, kas var reģistrēt vaicājumus. Redis kešatmiņa nodrošina bieži piekļūstamu plūsmu ātru darbību un samazina slodzi uz avota vietnēm.
RSSHub galvenās iespējas
5 000+ satura maršruti
Aptver simtiem platformu, tostarp sociālos medijus, ziņu vietnes, GitHub, e-komerciju un specializētas publikācijas — ja tai ir lapa, RSSHub var to pārvērst par plūsmu.
Sociālo mediju plūsmas
Ģenerēt RSS plūsmas no Instagram, Twitter, TikTok un YouTube, neveidojot kontus vai piešķirot trešo pušu lietotnēm piekļuvi taviem akreditācijas datiem.
Redis kešatmiņa
Iebūvētā Redis integrācija nodrošina ātras plūsmas atbildes bieži piekļūstamiem maršrutiem, vienlaikus samazinot atkārtotus pieprasījumus uz avota vietnēm.
Uz privātumu orientēta pārlūkošana
Seko jebkuram satura avotam, izmantojot savu ziņu lasītāju, neizpaužot lasīšanas paradumus komerciālām platformām vai apkopojošiem pakalpojumiem.
Automatizācijas integrācija
Savieno RSSHub plūsmas ar n8n, Zapier vai Home Assistant, lai aktivizētu darbplūsmas ikreiz, kad tiek publicēts jauns saturs jebkurā atbalstītajā platformā.
Kāpēc izmantot RSSHub pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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