Instalēt Gitea ar vienu klikšķi.
Viegla pašmitināta Git platforma ar repozitorijiem, problēmu izsekošanu un komandas sadarbības rīkiem.
Izvēlies Gitea VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gitea
Gitea ir viegla, atvērtā koda Git hostinga platforma, kas nodrošina komandām privātu koda mājvietu bez lielāku DevOps platformu radītās liekās slodzes. Tā nodrošina repozitoriju pārvaldību, izmaiņu pieprasījumus, problēmu izsekošanu, koda pārskatīšanu un SSH piekļuvi caur tīru tīmekļa saskarni — un ērti darbojas ar pieticīgiem servera resursiem.
Pašmitināšana Gitea uz tava VPS nozīmē, ka tavs pirmkods un sadarbības dati paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Šī izvietošana savieno Gitea ar MySQL datubāzi uzticamai datu saglabāšanai un ietver SSH portu pāradresāciju, lai izstrādātāji varētu veikt "push" un "pull" darbības, izmantojot standarta Git darbplūsmas.
Gitea galvenās iespējas
Repozitorija pārvaldība
Pilnīga Git repozitoriju mitināšana ar zaru aizsardzību, sapludināšanas pieprasījumiem un koda pārskatīšanas darbplūsmām jebkura izmēra komandām.
Problēmu uzskaite
Iebūvēts problēmu izsekotājs ar etiķetēm, jalām un projektu dēļiem, lai organizētu darbu līdzās tavam kodam.
SSH un HTTPS pieeja
Izstrādātāji var veikt push un pull darbības, izmantojot SSH vai HTTPS, ar saviem esošajiem Git rīkiem, neveicot nekādas darbplūsmas izmaiņas.
Webhooks un CI/CD
Webhook atbalsts un integrācijas ar populārām CI/CD sistēmām nodrošina automatizētu testēšanu un izvietošanas plūsmas.
Viegls nospiedums
Gitea efektīvi darbojas uz maziem serveriem, padarot to praktiski izvietojamu uz pieticīga VPS, nezaudējot veiktspēju.
Kāpēc izmantot Gitea pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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