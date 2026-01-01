Izvieto Paymenter ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda norēķinu un abonementu pārvaldības platforma, kas izveidota hostinga uzņēmumiem, ar Stripe, PayPal un automātiskās nodrošināšanas integrācijām.
Izvēlies Paymenter VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Paymenter
Paymenter ir atvērtā koda norēķinu platforma, kas veidota tieši hostinga uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nepieciešama profesionāla abonementu pārvaldība bez transakciju maksām vai patentētu licenču izmaksām. Tā pārvalda visu klienta dzīves ciklu — no pakalpojumu nodrošināšanas līdz rēķinu ģenerēšanai un maksājumu vākšanai — ar vietējām integrācijām Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk un DirectAdmin. Veidota uz Laravel ar tīru administratora paneli, Paymenter sniedz hostinga uzņēmumiem elastību pielāgot katru savas norēķinu pieredzes aspektu.
Pašhostējot Paymenter uz tava VPS, tu iegūsti bez transakciju uzcenojuma, bez klientu ierobežojumiem un pilnīgu kontroli pār platformu. MariaDB un Redis darbojas lokāli, nodrošinot ātru norēķinu pieredzi un atsaucīgas administratora darbības, kamēr MIT licence ļauj tev modificēt un paplašināt platformu, lai atbilstu tavam precīzam biznesa modelim.
Paymenter galvenās iespējas
Abonementu pārvaldība
Pārvaldi atkārtotu rēķinu izrakstīšanu ar elastīgiem norēķinu cikliem, automātiskiem atjaunošanas atgādinājumiem un proporcionālu maksas aprēķinu, lai klienti vienmēr saņemtu precīzus rēķinus par izmantotajiem pakalpojumiem.
Automātiskā nodrošināšana
Jauni pakalpojumu pasūtījumi automātiski nodrošina resursus, izmantojot Pterodactyl, cPanel, Plesk vai DirectAdmin integrācijas, novēršot manuālu iestatīšanu starp maksājumu un piegādi.
Vairākas maksājumu vārtejas
Pieņem maksājumus, izmantojot Stripe, PayPal un Mollie, uzreiz, nodrošinot klientiem viņu vēlamās maksājumu iespējas bez pielāgota integrācijas darba.
Klientu pašapkalpošanās portāls
Klienti pārvalda savus pakalpojumus, rēķinus un konta informāciju, izmantojot zīmola portālu, tādējādi samazinot atbalsta pieteikumu apjomu par ikdienas jautājumiem par rēķiniem.
Paplašināma spraudņu sistēma
Pievieno pielāgotas integrācijas, maksājumu vārtejas un nodrošināšanas moduļus, izmantojot spraudņu arhitektūru, nemainot platformas pamatkodu.
Kāpēc izmantot Paymenter pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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