Izvietot Daptin ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezgalvas CMS, kas nodrošina piekļuvi jebkuram datu modelim, izmantojot automātiski ģenerētas REST un GraphQL API.
Izvēlies Daptin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Daptin
Daptin ir atvērtā koda backend-as-a-service, kas jebkuru datu modeli pārvērš par pilnīgu REST un GraphQL API, ar iebūvētu lietotāju autentifikāciju, uz lomām balstītām atļaujām un stāvokļa mašīnām. Tā vietā, lai rakstītu galapunktu apstrādātājus, tu definē entītijas un attiecības YAML vai JSON formātā, un Daptin automātiski ģenerē pilnu CRUD saskarni, vadības paneli un OpenAPI specifikāciju.
Pašmitināšana Daptin uz tava paša VPS saglabā lietotāju ierakstus, OAuth akreditācijas datus un augšupielādētos līdzekļus pilnībā tavā kontrolē bez maksas par katru pieprasījumu. Vienas binārās izvietošanas risinājums ietver iebūvētu atbalstu SQLite, PostgreSQL un MySQL, kā arī rclone atbalstītus krātuves adapterus mākonī sinhronizētām failu kolonnām un integrētas tirgus pakotnes funkciju selektīvai iespējošanai.
Daptin galvenās iespējas
Automātiski ģenerētas API
Definē entītijas YAML vai JSON, un Daptin nekavējoties atklāj REST galapunktus, GraphQL shēmu un OpenAPI specifikāciju — nav nepieciešams apstrādātāja kods.
Daudzdatubāzu aizmugursistēma
Palaid to pašu Daptin instanci pret SQLite ātrai palaišanai, vai mērogo uz PostgreSQL un MySQL, nemainot nevienu modeļa definīciju rindu.
Autentifikācija un atļaujas
Iebūvēta lietotāju pārvaldība, OAuth2 sociālā pieteikšanās, JWT autorizācija un detalizētas rindas līmeņa atļaujas novērš nepieciešamību pēc atsevišķa identitātes pakalpojuma.
Darbības un stāvokļu mašīnas
Modelēt biznesa darbplūsmas tieši Daptin iekšienē, izmantojot darbību ķēdes un galīgo stāvokļu automātus, aizstājot pielāgotu servera kodu tipiskai CRUD orķestrācijai.
Mākoņkrātuves sinhronizācija
Aktīvu kolonnas glabā failus, izmantojot rclone atbalstītus pakalpojumu sniedzējus, ļaujot sinhronizēt augšupielādes uz S3, Google Drive, Dropbox un desmitiem citu aizmugures sistēmu uzreiz.
Kāpēc izmantot Daptin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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