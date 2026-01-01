Izvietot Crucix ar viena klikšķa instalāciju.
OSINT izlūkošanas platforma, kas apvieno 27 reāllaika globālos datu avotus vienotā 3D informācijas panelī.
Izvēlies Crucix VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Crucix
Crucix ir OSINT (atvērtā koda izlūkošanas) platforma, kas apvieno datus no 27 publiskiem avotiem — tostarp NASA FIRMS satelītattēlus, jūras AIS izsekošanu, ACLED konfliktu datus, FRED ekonomiskos rādītājus un sociālo noskaņojumu plūsmas — vienā reāllaika informācijas panelī, kurā ir WebGL darbināms 3D globuss. Dati tiek automātiski atsvaidzināti ik pēc 15 minūtēm, nodrošinot tev nepārtrauktu situācijas apzināšanos bez manuālas iejaukšanās.
Platforma nodrošina daudzlīmeņu brīdinājumus (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) caur Telegram un Discord, LLM ģenerētas tirdzniecības idejas un divvirzienu botu komandas briefingu saņemšanai pēc pieprasījuma. Pašmitinot Crucix savā VPS, visas API atslēgas un izlūkošanas arhīvi paliek tavā infrastruktūrā, nodrošinot nepārtrauktu datu vākšanu un dodot tev pilnīgu kontroli pār datu saglabāšanu un piekļuvi.
Crucix galvenās iespējas
27 OSINT avoti
Apkopo satelīta, jūras, aviācijas, konfliktu, ekonomikas un sociālo noskaņojuma datus paralēli, ar pakāpenisku darbības pasliktināšanos, ja kāds avots nav pieejams.
3D globusa vizualizācija
WebGL darbināms globuss ģeogrāfiski attēlo notikumus, ļaujot vienā mirklī sasaistīt incidentus dažādos reģionos.
Daudzpakāpju brīdinājumu sistēma
Nodrošina FLASH, PRIORITY un ROUTINE brīdinājumus, izmantojot Telegram un Discord, lai kritiskās norises tevi sasniegtu nekavējoties.
LLM intelekta analīze
Integrējas ar Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini un citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai ģenerētu tirdzniecības idejas un inteliģentus signālu kopsavilkumus no apkopotajiem datiem.
Divvirzienu bota komandas
Pieprasīt statusa pārbaudes pēc pieprasījuma, aktivizēt manuālas skenēšanas un saņemt brīfingus tieši, izmantojot Telegram vai Discord bota komandas.
Kāpēc izmantot Crucix pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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