Izvietot MindsDB ar viena klikšķa instalāciju.
AI platforma, kas ļauj tev veidot un vaicāt mašīnmācīšanās modeļus no tavām datubāzēm, izmantojot standarta SQL.
Izvēlies MindsDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MindsDB
MindsDB ir atvērtā koda AI platforma, kas mašīnmācīšanos integrē tieši jūsu esošajā datubāzu infrastruktūrā, izmantojot SQL. Tā vietā, lai veidotu atsevišķas ML plūsmas, jūs varat izveidot, apmācīt un vaicāt paredzamos modeļus ar standarta SQL sintaksi, izmantojot savus PostgreSQL, MySQL vai MongoDB datus. Tā atbalsta AutoML, laika rindu prognozēšanu, klasifikāciju un integrācijas ar OpenAI, Hugging Face un citiem AI pakalpojumu sniedzējiem.
MindsDB izvietošana jūsu pašu VPS saglabā apmācības datus un modeļu artefaktus jūsu infrastruktūrā, nodrošina īpašus resursus modeļu apmācībai un novērš mākoņpakalpojumu izmaksas par katru prognozi — padarot AI pieejamu datu komandām par prognozējamām fiksētām izmaksām.
MindsDB galvenās iespējas
Uz SQL balstīts ML
Izveidot un vaicāt mašīnmācīšanās modeļus ar standarta SQL — nav nepieciešami Python ietvari vai atsevišķi ML cauruļvadi.
AutoML dzinējs
Automatizēta iezīmju inženierija un modeļu atlase samazina nepieciešamās zināšanas, lai izvietotu precīzus prognozēšanas modeļus.
Vairāku datubāzu atbalsts
Pievienojies PostgreSQL, MySQL, MongoDB un citiem, lai apmācītu modeļus tieši ar taviem esošajiem ražošanas datiem.
AI modeļu integrācijas
Integrēt OpenAI, Hugging Face un citus pakalpojumu sniedzējus, lai pievienotu ar GPT darbinātu NLP un pielāgotas AI iespējas, izmantojot SQL.
Laika rindas prognozēšana
Veido pieprasījuma prognozēšanas, anomāliju noteikšanas un krājumu prognozēšanas modeļus bez specializētām ML zināšanām.
Kāpēc izmantot MindsDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.