PufferPanel instalēšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda spēļu serveru pārvaldības panelis ar tīmekļa saskarni Minecraft, Factorio, Rust un daudzām citām spēlēm.
Izvēlies PufferPanel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PufferPanel
PufferPanel ir bezmaksas, atvērtā koda tīmekļa spēļu serveru pārvaldības panelis, kas ļauj tev izveidot, konfigurēt un pārvaldīt veltītus spēļu serverus no vienas saskarnes. Tas uzreiz atbalsta plašu spēļu klāstu — tostarp Minecraft, Factorio, Rust, ARK un Source dzinēja spēles — un izmanto veidnes, lai tu varētu ātri izveidot jaunus serveru tipus, nepieskaroties komandrindai.
PufferPanel pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār saviem spēļu serveriem, spēlētāju datiem un modifikāciju iestatījumiem, ar iebūvētām lietotāju lomām, SFTP piekļuvi un tiešraides konsoles izvadi. Tas ir vieglāka alternatīva komerciāliem vadības paneļiem un dabiski sader ar vienas VPS spēļu kopienu.
PufferPanel galvenās iespējas
Daudzspēļu atbalsts
Iebūvētās veidnes spēlēm Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source dzinēja spēlēm un daudzām citām, ar iespēju pievienot pielāgotas veidnes.
Tīmekļa konsole
Pārvaldi katru spēļu serveri, izmantojot tīru tīmekļa lietotāja saskarni, ar tiešraides konsoles izvadi, starta/apturēšanas vadības elementiem un reāllaika resursu lietojuma statistiku.
Lietotāju lomas un atļaujas
Piešķir ierobežotu piekļuvi draugiem, moderatoriem vai administratoriem, lai vairāki cilvēki varētu palīdzēt pārvaldīt serverus, nedaloties ar saknes kontu.
SFTP failu piekļuve
Iebūvēts SFTP serveris ļauj lietotājiem augšupielādēt modifikācijas, pasaules un konfigurācijas failus tieši savos spēļu serveros.
Ieplānotie uzdevumi
Automatizē restartēšanu, dublējumkopiju veidošanu un citus atkārtotus darbus katram serverim, izmantojot iebūvēto uzdevumu plānotāju.
OAuth2 API
OAuth2 aizsargāts REST API ļauj ārējiem rīkiem, robotiem un vadības paneļiem integrēties ar tavu spēļu serveru parku.
Kāpēc izmantot PufferPanel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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