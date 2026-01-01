Instalēt Speakr ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI transkripcijas platforma, kas pārveido runu meklējamās, organizētās zināšanās.
Izvēlies Speakr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Speakr
Speakr ir pašmitināta MI transkripcijas un piezīmju veikšanas platforma, kas paredzēta, lai tvertu, transkribētu un izprastu tavu audio saturu. Tā atbalsta vairākas transkripcijas aizmugursistēmas — tostarp WhisperX, OpenAI un Mistral —, dodot tev elastību izvēlēties lokālu vai mākoņdatošanas apstrādi. Runātāju diarizācija, balss profili un MI ģenerēti kopsavilkumi palīdz atklāt ieskatus no sanāksmēm, intervijām un lekcijām.
Ar vairāku lietotāju atbalstu, OIDC SSO, REST API ar tīmekļa āķiem un integrācijām ar n8n, Zapier un Make, Speakr dabiski iekļaujas komandas darbplūsmās. Pašrocīga mitināšana saglabā visus ierakstus un transkripcijas tavā pilnīgā kontrolē.
Speakr galvenās iespējas
Elastīgi transkripcijas aizmugursistēmas
Pievienojies WhisperX, OpenAI, Mistral vai jebkuram saderīgam ASR pakalpojumam, lai atbilstu tavām privātuma un precizitātes prasībām.
Runātāju segmentēšana
Automātiski identificēt un marķēt atsevišķus runātājus ierakstos ar balss profila atbalstu, izmantojot WhisperX.
AI kopsavilkumi un meklēšana
Ģenerēt automātiskus kopsavilkumus un izmantot semantisko Vaicājumu režīmu, lai meklētu nozīmi visā tavā transkripciju bibliotēkā.
Daudzlietotāju un SSO
Atbalsti vairākus lietotājus ar detalizētu koplietošanu, publiskām saitēm un OIDC SSO, tostarp Keycloak, Azure AD, Google un Auth0.
Darbplūsmas integrācijas
Aktivizē pakārtoto automatizāciju, izmantojot REST API un tīmekļa āķus, ar gataviem savienotājiem priekš n8n, Zapier un Make.
Kāpēc izmantot Speakr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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