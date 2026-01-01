Mūsdienīgs uz DAG balstīts darbplūsmas plānotājs ar tīmekļa saskarni cron uzdevumu un uzdevumu konveijeru pārvaldībai.
Izvēlies Dagu VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dagu
Dagu ir jaudīgs atvērtā koda darbplūsmu plānotājs, kas aizstāj tradicionālos cron uzdevumus ar virzītām acikliskām grafu (DAG) cauruļvadiem, kas tiek pārvaldīti, izmantojot tīru tīmekļa saskarni. Definē darbplūsmas vienkāršos YAML failos ar soļiem, kas var izpildīt shell komandas, Docker konteinerus, HTTP pieprasījumus, SQL vaicājumus un daudz ko citu — viss ar iebūvētām atkarību ķēdēm, atkārtotiem mēģinājumiem un nosacījumu loģiku.
Pašmitināšana Dagu uz tava paša virtuālā privātā servera (VPS) dod tev viena binārā faila plānotāju bez datubāzes atkarībām. Uz failiem balstīta glabāšana saglabā vienkāršību, kamēr tīmekļa lietotāja saskarne nodrošina reāllaika izpildes uzraudzību, žurnālu apskati un manuālas aktivizēšanas vadīklas. Šī izvietošana ietver iebūvētu autentifikāciju un pastāvīgu glabāšanu darbplūsmu definīcijām un izpildes vēsturei.
Dagu galvenās iespējas
DAG darbplūsmas redaktors
Definē uzdevumu atkarības kā virzītus acikliskus grafus YAML formātā ar paralēlu izpildi, nosacītu sazarojumu un atkārtotas mēģināšanas loģiku.
Iebūvēti soļu veidi
Izpildi shell komandas, Docker konteinerus, HTTP pieprasījumus, SQL vaicājumus, SSH komandas un S3 operācijas kā vietējos soļu veidus.
Reāllaika uzraudzība
Skaties darbplūsmas izpildes gaitu reāllaikā, izmantojot tīmekļa UI, ar soļu statusu, žurnāliem un laika informāciju.
Cron plānošana
Ieplāno darbplūsmas ar cron izteiksmēm un pārvaldi visus ieplānotos uzdevumus no viena vadības paneļa.
MI aģenta integrācija
Palaid AI kodēšanas aģentus, piemēram, Claude Code, Codex un Copilot, kā darbplūsmas soļus ar iebūvētu atbalstu.
Kāpēc izmantot Dagu pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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