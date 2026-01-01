Izvietot Dolibarr ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda ERP un CRM platforma pārdošanas, rēķinu izrakstīšanas, krājumu un uzņēmējdarbības operāciju pārvaldībai.
Izvēlies Dolibarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dolibarr
Dolibarr ir modulāra, atvērtā koda ERP un CRM platforma, kas aptver pilnu biznesa operāciju klāstu — klientu pārvaldību, piedāvājumus, rēķinus, krājumus, projektus, cilvēkresursus un grāmatvedību — vienā integrētā sistēmā. Tās uz moduļiem balstītā arhitektūra ļauj tev aktivizēt tikai tās funkcijas, kas nepieciešamas tavam biznesam, saglabājot saskarni sakārtotu, pieaugot tavām prasībām.
Dolibarr pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavi finanšu dati, klientu ieraksti un biznesa dokumenti tiek glabāti infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē. Nav lietotāja licences maksu, nav piegādātāja noteiktu glabāšanas ierobežojumu, un nav nepieciešama abonēšana, lai atbloķētu uzlabotus moduļus — padarot to par rentablu ilgtermiņa izvēli augošiem uzņēmumiem, kas vēlas pilnīgu savu darbības datu īpašumtiesības.
Dolibarr galvenās iespējas
Integrēts CRM
Izseko potenciālos klientus, pārvaldi kontaktus un pārraugi pārdošanas piltuvi no pirmā kontakta līdz parakstītam rēķinam vienuviet.
Rēķini un piedāvājumi
Ģenerē profesionālus cenu piedāvājumus, pārvērt tos pasūtījumos un izsniedz rēķinus ar automatizētu maksājumu izsekošanu un atgādinājumiem.
Krājumu pārvaldība
Uzraugi krājumu līmeni, pārvaldi pirkuma pasūtījumus un izseko preču kustību starp noliktavām vai atrašanās vietām.
Projekta un laika uzskaite
Piešķir uzdevumus, reģistrē laiku projektiem un novērtē rentabilitāti ar iebūvētu resursu un budžeta pārvaldību.
Moduļu arhitektūra
Aktivizē tikai tos moduļus, kas tavai uzņēmējdarbībai nepieciešami šodien, un pēc tam iespējo papildu funkcijas, tavām darbībām paplašinoties.
Kāpēc izmantot Dolibarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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