Instalēt Zensical ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta dokumentācijas platforma, kas veido un nodrošina skaistas, uz Markdown balstītas projektu dokumentācijas ar tiešraides priekšskatījumu.
Izvēlies Zensical VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zensical
Zensical ir moderna dokumentācijas platforma, ko izveidojusi komanda, kas stāv aiz Material for MkDocs. Tā ģenerē pulētas, meklējamas dokumentācijas mājaslapas no Markdown avota failiem un pasniedz tās ar iebūvētu tiešraides priekšskatījuma serveri — lai izmaiņas tavos dokumentos būtu uzreiz redzamas pārlūkprogrammā. Tā atbalsta gan savu vietējo
zensical.toml formātu, gan esošos
mkdocs.yml konfigurācijas failus, padarot migrāciju no MkDocs vienkāršu.
Pašmitināšana Zensical savā VPS nozīmē, ka tava dokumentācija atrodas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par lapu, bez lasītāju izsekošanas un bez atkarības no trešās puses dokumentācijas hostinga pakalpojuma. Sākuma projekts tiek automātiski izveidots pirmajā palaišanas reizē, lai tu varētu sākt rakstīt nekavējoties.
Zensical galvenās iespējas
Uz Markdown balstīta autorēšana
Raksti dokumentāciju vienkāršos Markdown failos un ļauj tiem tikt atveidotiem kā pulētai, pilnībā navigējamai dokumentācijas vietnei.
Reāllaika priekšskatījuma serveris
Iebūvētais izstrādes serveris pārlādē dokumentāciju pārlūkprogrammā, tiklīdz tiek saglabāti avota faili, padarot rediģēšanu ātru un tūlītēju.
Pilna teksta meklēšana
Iebūvētā klientpuses meklēšana indeksē visas dokumentācijas lapas, lai lasītāji varētu uzreiz atrast saturu bez jebkādas serverpuses infrastruktūras.
MkDocs saderība
Nolasa esošos
mkdocs.yml konfigurācijas failus, ļaujot komandām migrēt no MkDocs, nepārrakstot savu konfigurāciju.
Daudzvalodu atbalsts
Pilnīga internacionalizācija vairāk nekā 60 valodās dokumentācijai, kas apkalpo globālu auditoriju tās dzimtajā valodā.
Startera projekts pirmajā palaišanas reizē
Automātiski inicializē dokumentācijas projekta paraugu pēc pirmās izvietošanas, lai tu varētu nekavējoties sākt rakstīt un pielāgot.
Kāpēc izmantot Zensical pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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