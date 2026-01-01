Izvietot Reitti ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašuzturēta atrašanās vietas izsekošanas un laika joslas platforma, kas saglabā tavu pārvietošanās vēsturi privātu kā Google laika joslas alternatīva.
Izvēlies Reitti VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Reitti
Reitti ir pašu mitināta atrašanās vietas izsekošanas un laika joslas lietojumprogramma, kas piedāvā privātu alternatīvu Google laika joslai. Importē savu esošo vēsturi no Google Maps laika joslas eksportiem, GPX failiem un GeoJSON, vai ievadi tiešraides pozīcijas no tālruņa lietotnēm, piemēram, OwnTracks un GPSLogger, lai izveidotu nepārtrauktu ierakstu par to, kur esi bijis.
Reitti automātiski nosaka nozīmīgas vietas un ceļojumus, pēc tam vizualizē tos interaktīvā kartē ar ikdienas laika joslām un kustības statistiku. Tā kā viss darbojas tavā serverī, tava detalizētā atrašanās vietas vēsture nekad neatstāj tavu infrastruktūru un nekad netiek izmantota reklāmas nolūkos. Šī veidne ietver PostGIS datubāzi ģeotelpiskajiem vaicājumiem, Redis kešatmiņu un komplektā iekļautu karšu elementu kešatmiņu, lai visa sistēma darbotos kopā uzreiz pēc instalēšanas.
Reitti galvenās iespējas
Daudzavotu imports
Importē vēsturi no Google Maps laika joslas eksportiem, GPX failiem un GeoJSON, vai straumē tiešraides datus no OwnTracks un GPSLogger.
Automātiska vietas noteikšana
Reitti analizē tavus neapstrādātos punktus, lai noteiktu nozīmīgas vietas un apmeklētās atrašanās vietas bez manuālas atzīmēšanas.
Ceļojumu ieskati
Kustības tiek grupētas braucienos ar attālumiem, ilgumiem un transporta veidiem, lai tava laika josla izskatītos kā dienasgrāmata.
Interaktīva kartes laika josla
Pārlūko jebkuru dienu interaktīvā kartē ar maršrutiem, pieturām un hronoloģisku tavu aktivitāšu laika joslu.
Pašuzturēts privātums
Visi atrašanās vietas dati paliek tavā PostGIS datubāzē, nekad netiek kopīgoti ar Google vai izmantoti reklāmai.
Kāpēc izmantot Reitti pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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