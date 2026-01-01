Izvietot ArcadeDB ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas daudzmodeļu datubāze, kas atbalsta grafu, dokumentu, atslēgu-vērtību, laika rindu un vektoru datus vienā dzinējā.
Izvēlies ArcadeDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ArcadeDB
ArcadeDB ir atvērtā koda daudzmodeļu datubāzes dzinējs, kas izveidots ārkārtīgi augstai veiktspējai dažādos datu modeļos. Atšķirībā no viena modeļa datubāzēm, kas liek tev izvēlēties starp grafu, dokumentu vai relāciju struktūrām, ArcadeDB apstrādā tās visas dabiski — glabājot un vaicājot grafu attiecības, dokumentu kolekcijas, atslēgu-vērtību pārus, laika rindas, vektoru ieguljumus un ģeotelpiskos datus vienā dzinējā ar pilnīgu ACID atbilstību.
Izveidots OrientDB dibinātāja, ArcadeDB ir veidots zema līmeņa Java valodā, optimizēts minimālai atkritumu savākšanai, nodrošinot miljoniem ierakstu operāciju sekundē. Iebūvētā ArcadeDB Studio tīmekļa saskarne nodrošina vaicājumu izpildi, shēmas pārvaldību un grafu vizualizāciju — pēc izvietošanas nav nepieciešami atsevišķi klienta rīki.
ArcadeDB galvenās iespējas
Daudzmodeļu datu dzinējs
Uzglabā un vaicā grafu, dokumentu, atslēgu-vērtību, laika rindu un vektoru datus vienā datubāzē, nepārslēdzot rīkus vai nesinhronizējot atsevišķas krātuves.
Septiņas vaicājumu valodas
Veic vaicājumus, izmantojot SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL vai Redis protokolu — izmanto valodu, kas atbilst tavam datu modelim.
ArcadeDB studija
Iebūvēta tīmekļa saskarne vaicājumu izpildei, shēmu pārvaldībai, grafu datu vizualizēšanai un datubāzes administrēšanai bez ārējiem klienta rīkiem.
Vektoru līdzības meklēšana
Vietējā vektoru iegulšanas krātuve un līdzības meklēšana AI un mašīnmācīšanās darba slodzēm kopā ar jūsu operatīvajiem datiem.
ACID lielā mērogā
Pilnas ACID-saderīgas transakcijas, apstrādājot miljoniem ierakstu sekundē, no iegultām Raspberry Pi izvietošanām līdz daudzmezglu klasteriem.
Kāpēc izmantot ArcadeDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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