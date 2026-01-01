Izvietot Directus ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezgalvas CMS, kas aptver jebkuru SQL datubāzi ar automātiski ģenerētām REST un GraphQL API.
Izvēlies Directus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Directus
Directus ir elastīga, atvērtā koda bezgalvas CMS, kas darbojas virs jebkuras SQL datubāzes un nekavējoties nodrošina dinamisku REST un GraphQL API kopā ar intuitīvu administratora saskarni. Atšķirībā no CMS platformām, kas uzliek stingras satura struktūras, Directus ļauj tev modelēt datus tieši tā, kā tas nepieciešams tavai lietojumprogrammai — pēc tam automātiski ģenerē pilnu API, bez nepieciešamības rakstīt kodu.
Pašmitināšana Directus uz tava paša VPS pilnībā saglabā tavu saturu, multivides līdzekļus un lietotāja datus tavā kontrolē. Tu izvairies no maksas par lietotāju, API ātruma ierobežojumiem un piegādātāja piesaistes riska, vienlaikus iegūstot elastību paplašināt platformu ar pielāgotiem paplašinājumiem, tīmekļa āķiem (webhooks) un integrācijām, kas pielāgotas tavai darba plūsmai.
Directus galvenās iespējas
Automātiski ģenerētas API
Katrs datu modelis, ko tu izveido, uzreiz ģenerē REST un GraphQL galapunktus, novēršot manuālu API izstrādes darbu.
Intuitīva administrēšanas saskarne
Netehniski lietotāji var pārvaldīt saturu, multivides un strukturētus datus, izmantojot izsmalcinātu saskarni, nepieskaroties kodam.
Uz lomām balstītas atļaujas
Definē detalizētas piekļuves noteikumus katrai lomai, kolekcijai un laukam, lai precīzi kontrolētu, kurš var lasīt vai rakstīt kādus datus.
Reāllaika abonementi
Uz WebSocket balstīti abonementi ļauj klientu lietojumprogrammām nekavējoties reaģēt uz datu izmaiņām, neveicot aptauju.
Paplašināma arhitektūra
Pielāgoti āķi, moduļi un attēlošanas komponenti ļauj tev pielāgot Directus jebkurai satura darbplūsmai vai integrācijas prasībām.
Kāpēc izmantot Directus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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