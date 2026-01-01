Ieviest OneTimeSecret ar viena klikšķa instalāciju.
Kopīgo paroles un sensitīvus datus, izmantojot pašiznīcinošas saites, kuras var apskatīt tikai vienu reizi.
Izvēlies OneTimeSecret VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OneTimeSecret
OneTimeSecret ļauj tev kopīgot sensitīvu informāciju — paroles, API atslēgas, privātas ziņas — izmantojot saites, kas pašiznīcinās pēc vienreizējas apskates. Kad saņēmējs atver saiti, noslēpums tiek neatgriezeniski dzēsts no servera, neatstājot nekādas pēdas.
Pašmitināšana OneTimeSecret uz tava paša VPS nozīmē, ka kopīgotie noslēpumi nekad nesaskaras ar trešo pušu infrastruktūru. Tu kontrolē šifrēšanu, datu glabāšanas politikas un piekļuves žurnālus, padarot to ideāli piemērotu komandām, kas apstrādā akreditācijas datus, klientu datus vai jebkādu informāciju, kas ir pārāk sensitīva e-pastam vai tērzēšanai.
OneTimeSecret galvenās iespējas
Pašiznīcinošas saites
Katrs noslēpums tiek dzēsts nekavējoties pēc pirmās apskates, nodrošinot, ka jutīgiem datiem nevar piekļūt atkārtoti.
Piekļuves frāzes aizsardzība
Pievieno izvēles paroli, lai tikai paredzētais saņēmējs varētu atšifrēt un izlasīt noslēpumu.
Konfigurējams derīguma termiņš
Iestati slepenos datus, lai tie automātiski beigtos pēc minūtēm, stundām vai dienām, pat ja tie nekad netiek atvērti.
Nav nepieciešama reģistrācija
Ikviens var izveidot un saņemt noslēpumus, neizveidojot kontu, tādējādi atvieglojot ātru koplietošanu.
Administratora konta atbalsts
Reģistrē administratora kontu pirmajā apmeklējuma reizē, lai uzraudzītu lietojumu un pārvaldītu instanci no tīmekļa saskarnes.
Kāpēc izmantot OneTimeSecret pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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