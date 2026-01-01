Izvietot ToolJet ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zemā koda platforma, lai veidotu un izvietotu iekšējos rīkus, vadības paneļus un administratora paneļus ar vairāk nekā 50 datu avotu integrācijām.
Izvēlies ToolJet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ToolJet
ToolJet ir atvērtā koda zema koda platforma, kas komandām nodrošina vizuālu vilkšanas un nomešanas veidotāju iekšējo rīku, administratora paneļu un CRUD lietojumprogrammu izveidei ievērojami īsākā laikā nekā parasti. Ar vairāk nekā 40 iebūvētiem lietotāja interfeisa komponentiem un vietējiem savienotājiem vairāk nekā 50 pakalpojumiem — tostarp PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets un Stripe — komandas var veidot uz datiem balstītas lietojumprogrammas, nerakstot plašu priekšgala kodu.
ToolJet pašmitināšana savā VPS saglabā iekšējo rīku konfigurācijas, datu avotu akreditācijas datus un biznesa loģiku pilnībā tavā infrastruktūrā. Nav maksu par lietotāju, nav lietošanas ierobežojumu un nav trešo pušu piekļuves taviem darbības datiem.
ToolJet galvenās iespējas
50+ datu avotu savienotāji
Pieslēgties datubāzēm, REST API, GraphQL galapunktiem un SaaS rīkiem, tostarp Google Sheets, Stripe un Salesforce, nerakstot pielāgotu integrācijas kodu.
Vizuālais "velc un nomet" konstruktors
Izveido UI izkārtojumus no 40+ iepriekš izveidotām komponentēm — tabulām, veidlapām, diagrammām, modālajiem logiem — nerakstot HTML vai CSS kodu, un saisti tos tieši ar datu vaicājumiem.
JavaScript & Python loģika
Pievieno datu transformācijas un biznesa loģiku tieši vaicājumos, izmantojot JavaScript vai Python, saglabājot pieredzējušiem lietotājiem pilnīgu kontroli, neizejot no platformas.
Lomu piekļuves kontrole
Definē detalizētas atļaujas katrai lietojumprogrammai un darba telpai, lai katrs komandas dalībnieks varētu piekļūt tikai rīkiem un datiem, atbilstoši savai lomai.
Git sinhronizācija
Versiju kontrole lietojumprogrammu definīcijām, sinhronizējot tās ar Git repozitoriju, ļauj veikt koda pārskatīšanu, auditus un atgriešanu iepriekšējā versijā kritiskajiem iekšējiem rīkiem.
Kāpēc izmantot ToolJet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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