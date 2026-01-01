Izvietot Onyx ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI tērzēšanas un uzņēmuma meklēšanas platforma, kas savieno katru LLM ar jūsu komandas zināšanām.
Izvēlies Onyx VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Onyx
Onyx ir atvērtā koda AI platforma, kas apvieno funkcijām bagātu tērzēšanas saskarni ar uzņēmuma meklēšanu visos tavas komandas dokumentos un lietojumprogrammās. Tā darbojas ar katru lielāko LLM pakalpojumu sniedzēju — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, un jebkuru pašu mitinātu modeli, kas pieejams, izmantojot Ollama vai vLLM — lai tu varētu brīvi izvēlēties modeli, kas atbilst katram uzdevumam, nepārrakstot savu sistēmu.
Pašmitinot Onyx savā VPS, tērzēšanas transkripti, indeksētie dokumenti un savienotāju akreditācijas dati tiek saglabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Vairāk nekā četrdesmit savienotāji iegūst datus no Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira un citiem vienotā meklēšanas indeksā, lai atbildes atsauktos uz oriģināliem, nevis nopludinātu sensitīvu kontekstu trešo pušu SaaS pakalpojumiem.
Onyx galvenās iespējas
Darbojas ar katru LLM
Izmanto savas API atslēgas pakalpojumiem OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex vai jebkuram ar OpenAI saderīgam galapunktam, ieskaitot lokālos Ollama un vLLM izvietojumus.
Četrdesmit plus savienotāji
Indeksē Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk un daudzus citus, lai tērzēšanas atbildes atsauktos uz tavām reālajām komandas zināšanām.
MI aģenti un asistenti
Izveido pielāgotus asistentus ar pielāgotām uzvednēm, savienotāju tvērumiem un rīkiem, lai katra komanda iegūtu AI, kas pielāgots tās darba plūsmai.
Atsauces un pamatojums
Katra atbilde atsaucas uz avota dokumentu, lai lietotāji varētu pārbaudīt apgalvojumus un uzticēties atbildēm, tā vietā, lai paļautos uz minējumiem un halucinācijām.
Uz lomām balstītas atļaujas
Dokumentu līmeņa piekļuves kontrole pārņem avota sistēmas atļaujas, lai lietotāji redzētu tikai to, ko viņiem jau ir atļauts lasīt.
Pašuzturēts privātums
Tērzēšanas sarunas, vektori un avota dokumenti paliek tavā VPS — nekas netiek sūtīts uz Onyx serveriem un tu saglabā pilnīgu kontroli pār modeļa un savienotāja datplūsmu.
Kāpēc izmantot Onyx pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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