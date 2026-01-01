Uzstādīt InvoiceShelf ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas platforma frīlanseriem un mazajiem uzņēmumiem, agrāk pazīstama kā Crater.
Izvēlies InvoiceShelf VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar InvoiceShelf
InvoiceShelf ir pašmitināta rēķinu izrakstīšanas un norēķinu platforma ārštata darbiniekiem, konsultantiem un mazajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams profesionāls rēķinu risinājums bez ikmēneša SaaS maksām. Tā aptver visu norēķinu darbplūsmu: klientus, preces/pakalpojumus, rēķinus, tāmes, izdevumus un maksājumus — ar atbalstu vairākām valūtām, nodokļu likmēm un pielāgojamām PDF veidnēm.
InvoiceShelf mitināšana savā VPS nodrošina jūsu finanšu datu un klientu ierakstu privātumu infrastruktūrā, ko kontrolējat. Ar iebūvētu Stripe maksājumu vārtejas integrāciju un klientu portālu, kurā klienti var apskatīt un apmaksāt rēķinus tiešsaistē, tu iegūsti izcilu norēķinu pieredzi bez maksām par katru rēķinu vai atkarības no piegādātāja.
InvoiceShelf galvenās iespējas
Rēķini un tāmes
Izveido profesionālus rēķinus un tāmes ar pielāgojamām veidnēm un automātisku PDF ģenerēšanu katram dokumentam.
Tiešsaistes maksājumu portāls
Klienti var apskatīt, lejupielādēt un apmaksāt rēķinus tiešsaistē, izmantojot pašapkalpošanās portālu ar Stripe maksājumu vārtejas integrāciju.
Izdevumu uzskaite
Reģistrē un kategorizē uzņēmuma izdevumus kopā ar rēķiniem, lai vienuviet uzturētu pilnīgu finanšu pārskatu.
Vairāku valūtu atbalsts
Izraksti rēķinus klientiem viņu vietējā valūtā ar konfigurējamiem valūtas maiņas kursiem un valūtas izvēli katram rēķinam.
Nodokļu pārvaldība
Definē vairākas nodokļu likmes un piemēro tās katrai precei vai rēķinam, lai apstrādātu PVN, GST un citas nodokļu struktūras.
Kāpēc izmantot InvoiceShelf pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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